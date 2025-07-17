Отказ от российского газа вызвал негативные последствия для экономики Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым в Кремле Путин отметил, что сокращение поставок дешевого газа из РФ уже сказалось на ряде отраслей европейской экономики. По словам Гурьева, нефтехимический комплекс в странах ЕС практически остановился. «Решение привело к остановке и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий», — подчеркнул Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Отказ от энергоносителей из России связан с политикой Еврокомиссии, направленной на снижение зависимости от российского газа. Это решение стало частью антироссийских санкций и стратегии экономического развития ЕС. В результате страны Евросоюза вынуждены закупать более дорогое топливо у альтернативных поставщиков, в том числе из США. Среди уже проявившихся негативных эффектов отмечается рецессия в экономике Германии — одной из ведущих экономик ЕС. Несмотря на это, Еврокомиссия продолжает настаивать на ужесточении санкций и планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.
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