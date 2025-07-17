Пушков обвинил власти Львова в попрании общечеловеческих норм

Предложение мэра Львова Андрея Садового по обмену эксгумированных останков советских воинов вызывает «оторопь» и свидетельствует об отсутствии на Украине общечеловеческих норм и системы ценностей. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Нет тех общечеловеческих норм на Украине, которые регулируют поведение государств и их руководителей даже в условиях войны. <...> И отсюда вот такого рода предложения, которые, кроме оторопи, ничего не могут вызвать», — сказал Пушков на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, подобные предложения стали возможны из-за изменений, произошедших в украинском руководстве с 2014 года.
Садовый ранее предложил обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на мемориале «Холм Славы», на украинских военных, находящихся в плену. Среди эксгумированных числится и агент НКВД Николай Кузнецов. Все останки планируется перезахоронить на Голосковском кладбище.
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