Пушков обвинил власти Львова в попрании общечеловеческих норм

Пушков: предложение Львова обменять останки советских воинов вызывает оторопь
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По словам Пушкова, подобные предложения появились из-за изменений в украинском руководстве
По словам Пушкова, подобные предложения появились из-за изменений в украинском руководстве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предложение мэра Львова Андрея Садового по обмену эксгумированных останков советских воинов вызывает «оторопь» и свидетельствует об отсутствии на Украине общечеловеческих норм и системы ценностей. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Нет тех общечеловеческих норм на Украине, которые регулируют поведение государств и их руководителей даже в условиях войны. <...> И отсюда вот такого рода предложения, которые, кроме оторопи, ничего не могут вызвать», — сказал Пушков на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, подобные предложения стали возможны из-за изменений, произошедших в украинском руководстве с 2014 года.

Садовый ранее предложил обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на мемориале «Холм Славы», на украинских военных, находящихся в плену. Среди эксгумированных числится и агент НКВД Николай Кузнецов. Все останки планируется перезахоронить на Голосковском кладбище.

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Предложение мэра Львова Андрея Садового по обмену эксгумированных останков советских воинов вызывает «оторопь» и свидетельствует об отсутствии на Украине общечеловеческих норм и системы ценностей. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Нет тех общечеловеческих норм на Украине, которые регулируют поведение государств и их руководителей даже в условиях войны. <...> И отсюда вот такого рода предложения, которые, кроме оторопи, ничего не могут вызвать», — сказал Пушков на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, подобные предложения стали возможны из-за изменений, произошедших в украинском руководстве с 2014 года. Садовый ранее предложил обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на мемориале «Холм Славы», на украинских военных, находящихся в плену. Среди эксгумированных числится и агент НКВД Николай Кузнецов. Все останки планируется перезахоронить на Голосковском кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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