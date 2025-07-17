Певицу Ларису Долину мы привыкли видеть на сцене в роскошных платьях и с идеальным макияжем. В обычной жизни Лариса Александровна другая. Она предпочитает ходить без грима и в комфортной для себя одежде. На днях Долина продемонстрировала свою естественную красоту. Корреспонденты URA.RU стали свидетелями смелого выхода звезды.
Лариса пришла на репетицию очередного сборного концерта без единого грамма макияжа. Увидев звезду, присутствующие не могли скрыть удивления. Не каждый раз Лариса Александровна показывает себя без косметики. К слову, без нее звезда выглядит весьма свежо и эффектно. Видно, что певица ухаживает за состоянием своей кожи.
Сама Долина призналась: внешность поддерживает не только с помощью косметологических процедур, но и с помощью качественной косметики. На уходовые средства звезда денег не жалеет. «У меня много косметики, — объяснила певица. — Сегодня я еще накупила много разных средств. Буду пользоваться сама, обязательно поделюсь с дочерью».
Появление Долиной в концертном зале без грима вызвало настоящий ажиотаж. Присутствующие журналисты стали активно фотографировать певицу. Лариса Александровна была не против, а в какой-то момент даже начала позировать. Фанаты Долиной в социальных сетях активно обсуждают поступок певицы, восхищаясь ее смелостью. Все отмечают: естественность Долиной очень даже к лицу.
В этот вечер звезда высказалась и о хейтерах, которые давно не дают ей покоя. По словам Ларисы Александровны, раньше она реагировала на отрицательные комментарии в своих социальных сетях и даже отвечала на них. Но сейчас это делать перестала. Долина заявила, что смогла абстрагироваться от негатива. «Да пусть пишут! — отмахивается Лариса Александровна. — Господь все видит!»
А после заявила, что для нее гораздо важнее мнение профессионалов. «Меня интересует мнение моих детей, моих музыкантов, соратников, друзей близких — тех, кому я доверяю», — подытожила звезда.
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