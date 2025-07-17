Сибига переназначен главой МИД Украины

Верховная Рада переназначила Андрея Сибигу главой МИД Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Переназначили на пост министра иностранных дел Андрея Сибигу. „За “ — 271 [депутат]», — написал Железняк в Telegram.
Представление о назначении Сибиги главой МИД накануне внес в парламент Владимир Зеленский. Пока Сибига единственный, кто сохранил пост в правительстве после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. Экс-глава украинского правительства стал министром обороны, а его место заняла Юлия Свириденко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.