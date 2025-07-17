Сибига переназначен главой МИД Украины

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Сибига сохранил свой пост в новом правительстве Украины
Сибига сохранил свой пост в новом правительстве Украины Фото:

Верховная Рада переназначила Андрея Сибигу главой МИД Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. 

«Переназначили на пост министра иностранных дел Андрея Сибигу. „За “ — 271 [депутат]», — написал Железняк в Telegram.

Представление о назначении Сибиги главой МИД накануне внес в парламент Владимир Зеленский. Пока Сибига единственный, кто сохранил пост в правительстве после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. Экс-глава украинского правительства стал министром обороны, а его место заняла Юлия Свириденко. 

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Верховная Рада переназначила Андрея Сибигу главой МИД Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.  «Переназначили на пост министра иностранных дел Андрея Сибигу. „За “ — 271 [депутат]», — написал Железняк в Telegram. Представление о назначении Сибиги главой МИД накануне внес в парламент Владимир Зеленский. Пока Сибига единственный, кто сохранил пост в правительстве после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. Экс-глава украинского правительства стал министром обороны, а его место заняла Юлия Свириденко. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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