Суд лишил наград и звания генерала Шестерова и дал ему шесть лет колонии

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Судья признал Шестерова виновным в хищении средств у Минобороны РФ
Судья признал Шестерова виновным в хищении средств у Минобороны РФ Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова проговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение вынес Одинцовский гарнизонный военный суд, который также лишил его звания генерала и всех государственных наград.

«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом, генерал признан виновным в хищении средств Минобороны и парка «Патриот» и совершении служебного подлога.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить обвиняемому шесть с половиной лет заключения с лишением званий и наград. Защита же настаивала на условном сроке, напоминая, что генерал полностью признал вину и дал показания, позволившие установить причастность бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к преступной схеме. Сам Шестеров на заседании подтвердил вину и выразил раскаяние, при этом настаивал, что не получил личной выгоды от совершенного преступления.

Следствие установило, что по поручению Попова в 2022 году на его личном участке в Подмосковье за счет средств Минобороны и парка «Патриот» были построены жилые и хозяйственные постройки на сумму почти 26 миллионов рублей. В документации эти работы проходили как якобы выполненные на территории парка. Шестеров курировал реализацию проекта, а подрядчикам сообщалось, что участок относится к инфраструктуре парка.

Минобороны России и администрация парка «Патриот» подали гражданские иски к Попову, Шестереву и Ахмедову на сумму более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова будет рассмотрено отдельно в особом порядке, поскольку он также признал вину. Расследование дела экс-замминистра обороны Павла Попова продолжается: ему инкриминируются мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

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Бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова проговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение вынес Одинцовский гарнизонный военный суд, который также лишил его звания генерала и всех государственных наград. «Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом, генерал признан виновным в хищении средств Минобороны и парка «Патриот» и совершении служебного подлога. В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить обвиняемому шесть с половиной лет заключения с лишением званий и наград. Защита же настаивала на условном сроке, напоминая, что генерал полностью признал вину и дал показания, позволившие установить причастность бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к преступной схеме. Сам Шестеров на заседании подтвердил вину и выразил раскаяние, при этом настаивал, что не получил личной выгоды от совершенного преступления. Следствие установило, что по поручению Попова в 2022 году на его личном участке в Подмосковье за счет средств Минобороны и парка «Патриот» были построены жилые и хозяйственные постройки на сумму почти 26 миллионов рублей. В документации эти работы проходили как якобы выполненные на территории парка. Шестеров курировал реализацию проекта, а подрядчикам сообщалось, что участок относится к инфраструктуре парка. Минобороны России и администрация парка «Патриот» подали гражданские иски к Попову, Шестереву и Ахмедову на сумму более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова будет рассмотрено отдельно в особом порядке, поскольку он также признал вину. Расследование дела экс-замминистра обороны Павла Попова продолжается: ему инкриминируются мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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