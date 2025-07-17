Суд лишил наград и звания генерала Шестерова и дал ему шесть лет колонии

Бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова проговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение вынес Одинцовский гарнизонный военный суд, который также лишил его звания генерала и всех государственных наград.
«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья. Его слова приводит РИА Новости. Таким образом, генерал признан виновным в хищении средств Минобороны и парка «Патриот» и совершении служебного подлога.
В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить обвиняемому шесть с половиной лет заключения с лишением званий и наград. Защита же настаивала на условном сроке, напоминая, что генерал полностью признал вину и дал показания, позволившие установить причастность бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к преступной схеме. Сам Шестеров на заседании подтвердил вину и выразил раскаяние, при этом настаивал, что не получил личной выгоды от совершенного преступления.
Следствие установило, что по поручению Попова в 2022 году на его личном участке в Подмосковье за счет средств Минобороны и парка «Патриот» были построены жилые и хозяйственные постройки на сумму почти 26 миллионов рублей. В документации эти работы проходили как якобы выполненные на территории парка. Шестеров курировал реализацию проекта, а подрядчикам сообщалось, что участок относится к инфраструктуре парка.
Минобороны России и администрация парка «Патриот» подали гражданские иски к Попову, Шестереву и Ахмедову на сумму более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова будет рассмотрено отдельно в особом порядке, поскольку он также признал вину. Расследование дела экс-замминистра обороны Павла Попова продолжается: ему инкриминируются мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.
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