Минобороны и парк «Патриот» предъявили иски к бывшему генералу Попову и его ОПГ

Министерство обороны России и парк «Патриот» предъявили гражданские иски на сумму более 25 миллионов рублей к бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову, экс-замначальнику главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову и бывшему директору парка Вячеславу Ахмедову. Все они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге.
«Минобороны требует взыскать с ответчиков более 18 миллионов рублей», — уточнил судья на заседании по делу Шестерова. Его слова приводит РИА Новости. Адвокат Шестерова заявил, что он и его подзащитный поддерживают иск, добавив, что экс-генерал уже начал частично возмещать ущерб. Парк «Патриот» в свою очередь потребовал от чиновников компенсацию в размере более семи миллионов рублей. Общий ущерб, по оценке истцов, превышает 25 миллионов рублей.
Сегодня Главная военная прокуратура России предъявила обвинения Павлу Попову, которого считает создателем организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся хищением средств на строительство военно-патриотического парка «Патриот». Дело рассматривается в Одинцовском гарнизонном суде. Прокурор отметил, что не позднее марта 2022 года Попов намеревался создать группу для хищения средств, в которую вовлек Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова. На присвоенные средства от Министерства обороны, Попов, по данным прокуратуры, построил дом, баню и гараж. Недвижимость была незаконно возведена на участке Попова в СНТ «Звезда» под Красногорском.
Ранее, 8 июля, Следственный комитет России сообщил, что Павел Попов, Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге из-за хищения более 25 миллионов рублей при строительстве в парке «Патриот» в 2022–2024 годах. На имущество обвиняемых наложен арест, а уголовные дела Шестерова и Ахмедова уже направлены в суд — они признали вину и заключили досудебные соглашения.
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