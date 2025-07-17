Слуцкий пригрозил НАТО ядерным оружием за планы по ликвидации Калининграда

В случае атаки НАТО на Калининградскую область Россия примет ответные меры, включая те, которые предусмотрены ее ядерной доктриной. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями», — отметил Слуцкий в разговоре с ТАСС.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и его партнеры располагают всеми необходимыми средствами для оперативного подавления системы обороны Калининградской области. По его утверждению, в настоящее время альянс реализует инициативу под названием Eastern Flank Deterrence Line, целью которой является укрепление военного сотрудничества и совершенствование технических стандартов, что предполагает обновление баз данных и ракетных комплексов. Генерал особо отметил, что Калининградская область находится в окружении государств—членов НАТО, что, по его словам, обеспечивает альянсу возможность в кратчайшие сроки ликвидировать российские вооруженные силы на данной территории.
На это высказывание отреагировал депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета по обороне Андрей Колесник. Он сказал, что подобные угрозы несущественны и для реализации подобных планов НАТО «кишка тонка».
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