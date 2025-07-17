Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове

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Двое пострадавших в пожаре находятся в состоянии средней тяжести (архивное фото)
Двое пострадавших в пожаре находятся в состоянии средней тяжести (архивное фото) Фото:

В результате пожара, произошедшего в жилом доме в районе Северное Чертаново на юге Москвы, пострадали два человека. Пожарные эвакуировали шесть жильцов, среди которых находились двое детей. Об этом сообщили в московском Департаменте здравоохранения (Депздрав).

«Эвакуировано 6 человек, из них двое детей. Двоих пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф», — сказано в сообщении Депздрава, опубликованном в их telegram-канале.

Отмечается, что в данный момент на месте работают 3 кареты скорой помощи, сотрудники Центра медицины катастроф, а также пожарные и иные экстренные службы. Данные о новых пострадавших сейчас уточняются.

Пожар случился в доме 5А на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире, расположенной на 22-м этаже. Огонь перекинулся на жилое помещение по соседству. Очевидцы ЧП отмечали быстро распространение пламени. Однако прибывшим на место пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

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В результате пожара, произошедшего в жилом доме в районе Северное Чертаново на юге Москвы, пострадали два человека. Пожарные эвакуировали шесть жильцов, среди которых находились двое детей. Об этом сообщили в московском Департаменте здравоохранения (Депздрав). «Эвакуировано 6 человек, из них двое детей. Двоих пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф», — сказано в сообщении Депздрава, опубликованном в их telegram-канале. Отмечается, что в данный момент на месте работают 3 кареты скорой помощи, сотрудники Центра медицины катастроф, а также пожарные и иные экстренные службы. Данные о новых пострадавших сейчас уточняются. Пожар случился в доме 5А на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире, расположенной на 22-м этаже. Огонь перекинулся на жилое помещение по соседству. Очевидцы ЧП отмечали быстро распространение пламени. Однако прибывшим на место пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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