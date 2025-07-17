Сенатор Керимов отдаст пять миллионов семье погибшего Героя России

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов передал пять миллионов рублей семье погибшего Героя России Султана Сулейманова. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.
«Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Сертификат на денежную сумму семье передал депутат Госдумы Хизри Абакаров после вручения «Золотой Звезды».
Он также сообщил, что Керимов планирует выделить по 5 млн руб. всем семьям Героев России из Дагестана, погибших в ходе военной операции, а также ветеранам Великой Отечественной войны. Родственникам Сулейманова предложили совершить паломничество по святым местам.
Султан Сулейманов родился в селе Касумкент, служил в частях Вооруженных сил России, участвовал в боях, а перед гибелью командовал штурмовым батальоном в Южно-Сахалинске. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, освобождающий участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов, таких как отцовство или признание человека умершим. Размер такой пошлины ранее составлял 3 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Дмитрий Вяткин.
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