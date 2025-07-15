Госдума одобрила новую меру поддержки для участников СВО

Госдума (ГД) РФ приняла законопроект о новой мере поддержки участников специальной военной операции (СВО). В частности, военнослужащие теперь освобождены от уплаты госпошлин по судебным делам. Об изменении в Налоговый кодекс России рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме Дмитрий Вяткин.
«Он касается внесения изменений в Налоговый кодекс и освобождения от уплаты госпошлины за обращение в суд для установления фактов, имеющих юридическое значение — установление отцовства, родственных связей, признание гражданина без вести отсутствующим или умершим. За это взимается госпошлина в размере 3 тыс. рублей, и для многих это очень серьезная сумма», — сказал Вяткин. Его заявление опубликовано на сайте ЕР.
Новый документ предусматривает освобождение участников СВО и их близких родственников от уплаты госпошлины при рассмотрении Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции и мировыми судьями дел, связанных с установлением юридически значимых фактов, а также при обращении в суд с заявлениями о признании гражданина безвестно отсутствующим либо объявлении его умершим. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее в Госдуме рассказали, что до 23 июля будет принят закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, законопроект дополнится еще по девяти статьям УК РФ. В частности это коснется преступлений, связанных с убийством, половой неприкосновенностью детей, включая распространение соответствующей порнографии, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, организация незаконной миграции, а также любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
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