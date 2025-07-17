В Дегтярске был задержан криминальный авторитет Илья Хисамов. Предположительно, экс-мэр города Вадим Пильников использовал мужчину для решения проблем с использованием физической силы. Видео задержания появилось в интернете.
«Предприниматели, которые отказывались встраиваться в систему, получали угрозы. Их били, машины поджигали, бизнесу препятствовали. Сам Илья в прошлом был местным депутатом, его мама — председателем гордумы», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последнего недавно выпустили из СИЗО. В июне Пильникова посадили в колонию на десять лет. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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