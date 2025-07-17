17 июля 2025

Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено
© Служба новостей «URA.RU»
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На Крымском мосту закрыли движение
На Крымском мосту закрыли движение Фото:

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщили в официальном информационном центре транспортного перехода.

«В настоящее время движение по мосту перекрыто для всех видов автотранспорта. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных служб», — говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в его официальных каналах.

Причины введения ограничений в информационном центре не уточнили. О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно.

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщили в официальном информационном центре транспортного перехода. «В настоящее время движение по мосту перекрыто для всех видов автотранспорта. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных служб», — говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в его официальных каналах. Причины введения ограничений в информационном центре не уточнили. О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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