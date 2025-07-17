17 июля 2025

Бастрыкин взялся за систематический разлив нефтепродуктов в районе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане пожаловались Бастрыкину на постоянные разливы нефти, загрязняющие экологию
Югорчане пожаловались Бастрыкину на постоянные разливы нефти, загрязняющие экологию Фото:

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения о загрязнении экологии в Нижневартовском районе ХМАО. Дело в том, что там систематически происходят разливы нефтепродуктов, которые не только загрязняют почву, но и могут попасть в водоемы. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«В ходе проведения работ сотрудниками одной из коммерческих организаций на территории Самотлорского месторождения происходят регулярные разливы нефтепродуктов, что приводит к загрязнению почвы и оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку. Также местные жители опасаются попадания вредных веществ в водоемы, однако их многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — написано на сайте ведомства.

Сейчас в СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. Доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на Самотлорском месторождении в ХМАО произошел разлив нефти. Проверка показала, что почва на участке загрязнена вредными веществами. Сейчас природнадзор рассчитывает сумму ущерба и готовит претензию к нефтяной компании «Самотлорнефтегаз», которая работает на этой территории.

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Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения о загрязнении экологии в Нижневартовском районе ХМАО. Дело в том, что там систематически происходят разливы нефтепродуктов, которые не только загрязняют почву, но и могут попасть в водоемы. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «В ходе проведения работ сотрудниками одной из коммерческих организаций на территории Самотлорского месторождения происходят регулярные разливы нефтепродуктов, что приводит к загрязнению почвы и оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку. Также местные жители опасаются попадания вредных веществ в водоемы, однако их многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — написано на сайте ведомства. Сейчас в СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. Доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU писало, что на Самотлорском месторождении в ХМАО произошел разлив нефти. Проверка показала, что почва на участке загрязнена вредными веществами. Сейчас природнадзор рассчитывает сумму ущерба и готовит претензию к нефтяной компании «Самотлорнефтегаз», которая работает на этой территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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