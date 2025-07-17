Бастрыкин взялся за систематический разлив нефтепродуктов в районе ХМАО

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения о загрязнении экологии в Нижневартовском районе ХМАО. Дело в том, что там систематически происходят разливы нефтепродуктов, которые не только загрязняют почву, но и могут попасть в водоемы. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«В ходе проведения работ сотрудниками одной из коммерческих организаций на территории Самотлорского месторождения происходят регулярные разливы нефтепродуктов, что приводит к загрязнению почвы и оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку. Также местные жители опасаются попадания вредных веществ в водоемы, однако их многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — написано на сайте ведомства.
Сейчас в СУ СК России по ХМАО начата процессуальная проверка. Доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на Самотлорском месторождении в ХМАО произошел разлив нефти. Проверка показала, что почва на участке загрязнена вредными веществами. Сейчас природнадзор рассчитывает сумму ущерба и готовит претензию к нефтяной компании «Самотлорнефтегаз», которая работает на этой территории.
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