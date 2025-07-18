Жители Зеленограда слышали звуки взрывов

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Над Московской областью сбили БПЛА
Над Московской областью сбили БПЛА Фото:

Серия громких звуков, напоминающих взрывы произошла в Зеленограде. По словам очевидцев, в разных районах города были слышны не менее десяти подобных хлопков.

«Жители Зеленограда говорят о том, что слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники.», — рассказали очевидцы передают Осторожно, новости.

Ранее в Зеленограде уже фиксировались случаи работы систем противовоздушной обороны по беспилотникам, атаковавшим Московский регион. Тогда местные жители также сообщали о серии взрывов и публиковали кадры сбитых дронов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал уничтожение вражеских БПЛА силами Минобороны. На местах падения обломков работали экстренные службы.

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Серия громких звуков, напоминающих взрывы произошла в Зеленограде. По словам очевидцев, в разных районах города были слышны не менее десяти подобных хлопков. «Жители Зеленограда говорят о том, что слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО, которая сбивает беспилотники.», — рассказали очевидцы передают Осторожно, новости. Ранее в Зеленограде уже фиксировались случаи работы систем противовоздушной обороны по беспилотникам, атаковавшим Московский регион. Тогда местные жители также сообщали о серии взрывов и публиковали кадры сбитых дронов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал уничтожение вражеских БПЛА силами Минобороны. На местах падения обломков работали экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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