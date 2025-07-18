Трамп объявил войну WSJ из-за «эротического подарка» Эпштейну

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против The Wall Street Journal (WSJ), ее материнской компании NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока. Причиной стала публикация издания, в которой утверждалось, что Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну изображение обнаженной женщины.
«СМИ необходимо понять, что они правдивы, а не опираются, по всей вероятности, на существенные источники», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, назвав материал фейковой новостью. Он подчеркнул, что подаст в суд на издание, чтобы защитить свою репутацию. По словам президента, Мердок лично обещал разобраться с ситуацией, но не выполнил обещание, что вызвало особое недовольство Трампа.
Трамп охарактеризовал WSJ как «отвратительную и грязную газетенку», неспособную к объективной журналистике. Он также отметил, что если бы подобное письмо с эротическим содержанием действительно существовало, его политические оппоненты, такие как Хиллари Клинтон, давно бы использовали эту информацию в своих целях. «Мои противники перерыли все, что только можно, и ничего не нашли. Это просто очередная ложь», — добавил президент.
Ранее WSJ опубликовала материал, в котором утверждалось, что журналисты издания ознакомились с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. Согласно публикации, Трамп якобы отправил финансисту письмо с изображением обнаженной женщины, нарисованным руками, в качестве подарка.
Джеффри Эпштейн, известный американский финансист, был арестован 6 июля 2019 года в Нью-Йорке по обвинениям в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2005 годы он привлекал в свой особняк на Манхэттене девушек, некоторым из которых было всего 14 лет. Эпштейн поддерживал связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями по всему миру. Его уголовное дело привлекло внимание общественности, однако 10 августа 2019 года финансист был найден мёртвым в своей камере, что официально признали самоубийством. После его смерти расследование продолжилось, а связи Эпштейна с известными личностями остаются предметом общественных дискусси
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