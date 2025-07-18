В суде рассказали о задолженности Telegram на десятки миллионов

Мессенджер Telegram накопил задолженность почти на 23,5 миллиона рублей по штрафам, назначенным российскими судами за административные правонарушения. Об этом свидетельствуют судебные и иные материалы.
«Telegram Messenger Inc. имеет непогашенную задолженность по штрафам, решения о которых были приняты судами РФ. Сумма — 23 470 000 рублей», — говорится в документах. Текст передает ТАСС.
В отношении Telegram открыто 12 исполнительных производств с января 2023 года по июль 2025 года, все они поступили из судебного участка Таганского района Москвы. Среди них значится долг по штрафу в размере четырех миллионов рублей. Он выписан за то, что мессенджер не удалил по требованию Роскомнадзора информацию о российских военных, якобы погибших на территории Украины в ходе СВО. Кроме того, Telegram имеет задолженность по трем штрафам по 50 тысяч рублей каждый — они назначены за нарушение законодательства РФ о персональных данных.
По последним данным, дела по трем исполнительным производствам на сумму 15 миллионов рублей прекращены. Это произошло на основании пункта 3 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», согласно которому взыскание невозможно из-за отсутствия информации о местонахождении должника, его имущества либо денежных средств на счетах и вкладах в банках.
Ранее Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать компанию Telegram Messenger Inc. на сумму семь миллионов рублей. Основанием для привлечения к административной ответственности стало неисполнение компанией обязательств, возложенных на владельца социальной сети.
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