Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Компании предстоит выплатить крупный штраф по решению суда
Компания Telegram Messenger Inc. получила штраф в семь миллионов рублей. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы.
"Компания привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети", — сообщает telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы". Ответственность за это правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Компании предстоит выплатить 7 млн рублей штрафа.
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