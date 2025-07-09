Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

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Компании предстоит выплатить крупный штраф по решению суда
Компании предстоит выплатить крупный штраф по решению суда Фото:

Компания Telegram Messenger Inc. получила штраф в семь миллионов рублей. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы.

"Компания привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети", — сообщает telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы". Ответственность за это правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Компании предстоит выплатить 7 млн рублей штрафа.

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Компания Telegram Messenger Inc. получила штраф в семь миллионов рублей. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. "Компания привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети", — сообщает telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы". Ответственность за это правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Компании предстоит выплатить 7 млн рублей штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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