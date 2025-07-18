Еще один российский аэропорт временно остановил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Подробности причин введения ограничений не уточняются.
Ранее два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский — временно прекратили обслуживание рейсов. Сообщается, что экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропортов предприняли необходимые действия для обеспечения безопасности.
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