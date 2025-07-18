Еще один российский аэропорт временно остановил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
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Аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил работу
Аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил работу Фото:

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении в  telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Подробности причин введения ограничений не уточняются. 

Ранее два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский — временно прекратили обслуживание рейсов. Сообщается, что экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропортов предприняли необходимые действия для обеспечения безопасности.

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В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.  «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении в  telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Подробности причин введения ограничений не уточняются.  Ранее два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский — временно прекратили обслуживание рейсов. Сообщается, что экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропортов предприняли необходимые действия для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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