Украинские военные атаковали полицию из-за бесплатных хот-догов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ нанесли удар дроном по полиции в Харьковской области
ВСУ нанесли удар дроном по полиции в Харьковской области Фото:

Конфликт между военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и полицейскими в Харьковской области из-за бесплатных хот-догов на АЗС привел к атаке FPV-дроном на машину правоохранителей. Об этом рассказали в силовых структурах.

«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — рассказал источник РИА Новости. По его данным, конфликт начался после того, как один из военных записал видеообращение, обвиняя полицейских в том, что они массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на АЗС, из-за чего солдатам ничего не достается.

Источник сообщает, что полицейские предприняли попытку задержать автора видео, однако он сумел скрыться на передовой. Группа полицейских выехала в его поисках, но военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину с помощью дрона. В результате этой атаки полицейские чудом выжили и решили не продолжать свои попытки поймать военного.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт между военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и полицейскими в Харьковской области из-за бесплатных хот-догов на АЗС привел к атаке FPV-дроном на машину правоохранителей. Об этом рассказали в силовых структурах. «Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — рассказал источник РИА Новости. По его данным, конфликт начался после того, как один из военных записал видеообращение, обвиняя полицейских в том, что они массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на АЗС, из-за чего солдатам ничего не достается. Источник сообщает, что полицейские предприняли попытку задержать автора видео, однако он сумел скрыться на передовой. Группа полицейских выехала в его поисках, но военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину с помощью дрона. В результате этой атаки полицейские чудом выжили и решили не продолжать свои попытки поймать военного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...