Конфликт между военнослужащими 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и полицейскими в Харьковской области из-за бесплатных хот-догов на АЗС привел к атаке FPV-дроном на машину правоохранителей. Об этом рассказали в силовых структурах.
«Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке», — рассказал источник РИА Новости. По его данным, конфликт начался после того, как один из военных записал видеообращение, обвиняя полицейских в том, что они массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на АЗС, из-за чего солдатам ничего не достается.
Источник сообщает, что полицейские предприняли попытку задержать автора видео, однако он сумел скрыться на передовой. Группа полицейских выехала в его поисках, но военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину с помощью дрона. В результате этой атаки полицейские чудом выжили и решили не продолжать свои попытки поймать военного.
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