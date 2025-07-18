Маск вступился за Трампа в деле Эпштейна

Маск: поздравительное письмо Эпштейну якобы от Трампа является подделкой
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Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну
Маск назвал подделкой письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну Фото:

Американский предприниматель Илон Маск усомнился в подлинности письма, которое, по данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп якобы направил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Об этом предприниматель заявил в одной из соцсетей.

«Да, письмо звучит как подделка», — написал Маск на своей странице в Х в ответ на пост журналиста Мегин Келли, которая назвала материал WSJ «худшей попыткой сделать заказную статью». Ранее она прикрепила ссылку на сообщение другого пользователя X о публикации издания, в которой утверждалось, что Трамп отправил Эпштейну поздравление с днем рождения.

Маск не один раз высказался по этой теме, отметив, что письмо выглядит «странно» и что, по его мнению, Трамп «такого бы не сказал». Он подчеркнул, что обращение вызывает вопросы по содержанию и стилю.

Ранее The Wall Street Journal разместила статью, в которой сообщалось, что журналисты газеты ознакомились с альбомом, созданным к 50-летнему юбилею финансиста Джеффри Эпштейна. В материале утверждается, что президент США Дональд Трамп, предположительно, направил финансисту письмо, к которому было приложено изображение обнаженной женщины, выполненное вручную, в качестве подарка, пишет RT. Позже Трамп сообщил о планах инициировать судебное разбирательство в отношении издания, его головной компании NewsCorp, а также медиамагната Руперта Мердока.

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Американский предприниматель Илон Маск усомнился в подлинности письма, которое, по данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп якобы направил финансисту Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Об этом предприниматель заявил в одной из соцсетей. «Да, письмо звучит как подделка», — написал Маск на своей странице в Х в ответ на пост журналиста Мегин Келли, которая назвала материал WSJ «худшей попыткой сделать заказную статью». Ранее она прикрепила ссылку на сообщение другого пользователя X о публикации издания, в которой утверждалось, что Трамп отправил Эпштейну поздравление с днем рождения. Маск не один раз высказался по этой теме, отметив, что письмо выглядит «странно» и что, по его мнению, Трамп «такого бы не сказал». Он подчеркнул, что обращение вызывает вопросы по содержанию и стилю. Ранее The Wall Street Journal разместила статью, в которой сообщалось, что журналисты газеты ознакомились с альбомом, созданным к 50-летнему юбилею финансиста Джеффри Эпштейна. В материале утверждается, что президент США Дональд Трамп, предположительно, направил финансисту письмо, к которому было приложено изображение обнаженной женщины, выполненное вручную, в качестве подарка, пишет RT. Позже Трамп сообщил о планах инициировать судебное разбирательство в отношении издания, его головной компании NewsCorp, а также медиамагната Руперта Мердока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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