Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев получил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Соответствующий приказ подписан министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.
«Приказом Министра обороны заместитель губернатора Югры Азат Файзулхакович Ислаев награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“. Согласно положению о награде, такой медали могут быть удостоены военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за значительный вклад в укрепление обороны страны», — указано в сообщении Стройкомплекса.
Награда вручается как военным, так и гражданским за вклад в оборону страны. Ислаев занимает пост заместителя губернатора Югры с 2022 года. Он отвечает за стройку, дороги и городскую среду в регионе.
Ранее URA.RU писало, что Ислаев входит в топ самых молодых и перспективных политиков ХМАО. Юрист по образованию, он успел поработать в Казани и в аппарате губернатора Приморья.
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