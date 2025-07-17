17 июля 2025

Министр обороны наградил вице-губернатора ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил медалью заместителя губернатора ХМАО Азата Ислаева
Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил медалью заместителя губернатора ХМАО Азата Ислаева Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев получил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Соответствующий приказ подписан министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.

«Приказом Министра обороны заместитель губернатора Югры Азат Файзулхакович Ислаев награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“. Согласно положению о награде, такой медали могут быть удостоены военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за значительный вклад в укрепление обороны страны», — указано в сообщении Стройкомплекса.

Награда вручается как военным, так и гражданским за вклад в оборону страны. Ислаев занимает пост заместителя губернатора Югры с 2022 года. Он отвечает за стройку, дороги и городскую среду в регионе.

Ранее URA.RU писало, что Ислаев входит в топ самых молодых и перспективных политиков ХМАО. Юрист по образованию, он успел поработать в Казани и в аппарате губернатора Приморья.

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Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев получил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Соответствующий приказ подписан министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. «Приказом Министра обороны заместитель губернатора Югры Азат Файзулхакович Ислаев награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“. Согласно положению о награде, такой медали могут быть удостоены военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за значительный вклад в укрепление обороны страны», — указано в сообщении Стройкомплекса. Награда вручается как военным, так и гражданским за вклад в оборону страны. Ислаев занимает пост заместителя губернатора Югры с 2022 года. Он отвечает за стройку, дороги и городскую среду в регионе. Ранее URA.RU писало, что Ислаев входит в топ самых молодых и перспективных политиков ХМАО. Юрист по образованию, он успел поработать в Казани и в аппарате губернатора Приморья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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