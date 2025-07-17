Топ самых молодых и перспективных политиков ХМАО

Новые лица на политической сцене ХМАО появляются все чаще. Некоторым из них только недавно исполнилось 30 лет, но они уже имеющих за плечами серьезный опыт и принимают решения, которые влияют на жизнь в регионе. URA.RU представляет девять молодых политиков и чиновников, которые сегодня влияют на политику и жизнь в регионе.
Правительство
Азат Ислаев самый молодой заместитель в команде губернатора. Ему 40 лет и он отвечает за стройку, дороги и городскую среду в регионе. Юрист по образованию, успел поработать в Казани и в аппарате губернатора Приморья, прежде чем возглавить эти направления в Югре.
Департаменты
Директором департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО является Александр Деменко, которому всего 36 лет. Он уже успел пройти обучение в РАНХиГС и «Сколково», победив в конкурсах «Лидеры России» и Global Management Challenge. Деменко активно внедряет современные технологии в сферу госуправления, стремясь повысить ее эффективность и прозрачность.
На посту директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры находится Яков Самохвалов, которому 38 лет. Будучи выпускником журфака, он сумел трансформировать традиционные формы взаимодействия власти и общества, сделав ставку на цифровизацию. До назначения он возглавлял фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Проект «Грант губернатора Югры», реализованный под его руководством, позволил округу стать первым регионом в России, который полностью перешел на цифровой формат поддержки общественных проектов.
Директору департамента социального развития ХМАО Антону Терехину также 38 лет. Хирург по первому образованию. Теперь он отвечает за повышение качества жизни уязвимых слоев населения.
Самый молодой директор департамента — Кирилл Харитонов, которому 33 года. Юрист по образованию, выпускник ТюмГУ, ранее занимался медиаподдержкой губернаторских инициатив. Сейчас он курирует внутреннюю политику региона.
Матвей Каров в свои 34 года возглавляет департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО. Еще до разделения департаментов он взял на себя решение одной из самых болезненных проблем региона — расселение из аварийного жилищного фонда и модернизацию энергетической инфраструктуры.
Молодые политики
Председатель молодежного парламента 7-го созыва, депутат Думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев, родился в 1993 году. Он активно ведет работу в «Молодой Гвардии Единой России», инициируя проекты, направленные на вовлечение молодежи в политическую и общественную жизнь.
Самым молодым участником нашего рейтинга является Юрий Слюсарь. Точных данных о его возрасте в открытых источниках нет, однако исходя из информации об образовании ему примерно 23–24 года. Несмотря на столь юный возраст, он уже стал представителем губернатора в молодежном парламенте Югры.
Также нельзя обойти вниманием другого члена совета молодежного парламента — Никиту Лескина. Он примечателен тем, что в свои 25 лет является представителя партии «Новые люди» в ХМАО. В молодежке он возглавляет комитет по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству.
Ранее URA.RU писало о династиях в политической сфере ХМАО. Для значительной части региональной элиты участие в политической жизни стало семейной традицией. Представители известных в округе фамилий часто занимают должности в органах исполнительной власти, муниципальных администрациях и законодательных собраниях.
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