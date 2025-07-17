Комментатор Дмитрий Губерниев пригласил фанатов на Бушуевский фестиваль, который пройдет в Златоусте Челябинской области с 18 по 20 июля. Сам телеведущий проведет встречу с посетителями и выступит там с Guber Band 19 июля.
«Любимый город, город трудовой доблести! Всех приглашаю на легендарный биатлонный стадион имени Ишмуратовой. Бушуевский фестиваль — увидимся с вами там», — заявил Губерниев. Видео с приглашением опубликовал мэр Златоуста Олег Решетников в своем telegram-канале
Восьмой Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте с 18 по 20 июля. Гостей ждут сотни мастеров со всей России, заруба на топорах, кузнечные мастер-классы, исторические реконструкции, чемпионат по ножевому многоборью и детские шоу. Подробно о событиях фестиваля — в афише URA.RU.
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