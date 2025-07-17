Чем удивит Бушуевский фестиваль в Златоусте: заруба на топорах, 200 мастеров и песни Губерниева

В Златоусте пройдет восьмой Бушуевский фестиваль

18 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Фестиваль будет проходить три дня Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Восьмой Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте 18—20 июля. Главные события развернутся на лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой, где выступят Дмитрий Губерниев с группой Guber Band, «Балаган Лимитед», Руслан Осташко и группа «Наши». Сотни мастеров со всей России представят уникальные работы. Гостей ждут кузнечные мастер-классы, исторические реконструкции, чемпионат по ножевому многоборью и детские шоу. О подробной программе и том, как добраться до Бушуев-феста — в материале URA.RU. Начало: 18 июля Фестиваль откроется научно-практической конференцией «Бушуевские чтения» в Музее истории и культуры Златоуста. Пленарное заседание начнется в 10:30 и завершится в 18:00. Главный день: 19 июля С 10:00 на площадке «Оружейники» откроются выставки ведущих мастеров Златоуста: творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», Златоустовской оружейной фабрики, компаний «АиР», «Златко», «Златмаш» и других. Гости увидят уникальные клинки, гравюры на металле и даже смогут попробовать себя в роли юного гравера на мастер-классах. В «Деревне кузнецов»… Ремесленники со всей России проведут мастер-классы Фото: Алексей Казанцев © URA.RU С 11:00 мастера из разных городов продемонстрируют ковку дамасской стали, плавку булата и кричного железа. Кузнецы Владимир и Юрий Герасимовы, Игорь Арефьев и якутские ремесленники покажут, как создаются настоящие шедевры металлического искусства. Любителей экстрима ждет «Битва при Таганае» — чемпионат Урала по ножевому многоборью. В рамках мероприятия с 11:00 до 13:00 пройдет заруба на топорах. На площадке «Город мастеров»… С 10:00 до 21:00 более 200 умельцев из 48 городов России представят свои работы. Мастера прибудут из Челябинской, Свердловской, Самарской, Кировской, Омской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Московской областей и других регионов. Площадка «Историческая реконструкция» Историческая реконструкция перенесет зрителей в эпоху Древней Руси. С 12:00 до 18:00 пройдут турниры воинов на мечах и щитах, бои отрядов воинов и другие сражения. Кроме того, на площадке будет работать кузница с литьем ювелирных изделий, а также лучный тир. Для гостей проведут мастер-классы по ткачеству, гончарному делу и чеканке. Где пройдут концерты? Губерниев с группой выступит примерно в 20:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главная сцена фестиваля начнет работу в 12:00 с торжественного открытия и концерта народных коллективов. В 18:00 выступит фолк-певица Певчая, а вечером гостей ждут Дмитрий Губерниев с группой Guber Band (20:00) и Руслан Осташко с группой «Наши» (21:00). В течение дня на фестивале также выступят коллективы из других городов. Детская программа С 10:00 до 20:00 будут работать творческие мастерские, где юные гости фестиваля смогут раскрыть свои таланты. Дети освоят искусство силуэтного вырезания, создавая «Крылатую красавицу», попробуют себя в роли художников, расписывая деревянные заготовки в стиле златоустовской гравюры, и научатся делать украшения из бисера и фоамирана. В полдень начнется первая театрализованная программа «Сундучок сказок». С 12:00 до 14:00 детей ждет встреча с персонажами русских народных сказок, хороводы и игры. Ребята смогут проявить смекалку в командных конкурсах, разгадать загадки и создать рисунки на асфальте. Детей ждет встреча с Бабой Ягой Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 14:00 до 15:00 начнется сказочный квест. Детей встретят Баба Яга и Леший, которые предложат выполнить различные задания. Кульминацией станет необычное химическое шоу «Колдовство от Бабы Яги» и ростовые куклы. Во второй половине дня, с 16:00 до 18:00, программа «Сундучок сказок» продолжится. Параллельно будет работать площадка с мастер-классами для детей. С 11:00 до 12:00 дети освоят технику квиллинга, а с 11:00 до 13:00 научатся делать бумажные кораблики. В течение дня можно будет создать «Златоустовский» браслет, подвижную игрушку «Крылатый конь» или магнит с символикой города. Также подготовлены особые занятия: с 12:00 до 19:00 будет работать мастерская по созданию видео-мемов в CapCut и 3D-моделированию в программе Tinkercad. Юные техники смогут создать персонажей из Minecraft. Творческие натуры с 13:00 до 17:00 смогут поэкспериментировать с нетрадиционными техниками рисования, а с 14:00 до 20:00 — создать работы по мотивам сказов Бажова. Заключительный день: 20 июля Участников фестиваля научат создавать броню Фото: Алексей Казанцев © URA.RU С 10:00 на площадках фестиваля продолжат работу выставки оружейных мастерских и ярмарка «Город мастеров». А кузнецы в «Деревне кузнецов» вновь проведут мастер-классы. В 11:00 на главной сцене стартует финал детского конкурса «Наследие крылатого коня» с показом мультфильмов по Бажовским сказам и награждением победителей. В 12:30 пройдет поэтический марафон «Гитара по кругу». Утро для юных гостей начнется с волшебного шоу мыльных пузырей в 11:00. Сразу после этого, с 11:30 до 13:00, детей ждет программа «Сундучок сказок». Творческие мастерские начнут работу уже с 10:00. Завершение фестиваля В 14:30 состоится торжественное закрытие. После чего, в 15:00 московская группа «Балаган Лимитед» даст праздничный гала-концерт. График движения автобусов до площадки Для гостей будут организованы дополнительные автобусы, которые бесплатно довезут желающих к месту проведения фестиваля. Они будут следовать по таким маршрутам: ТРК «Агат» — Стадион и Пятый микрорайон — Стадион.

Как добраться до Бушуев-феста в 2025 году На машине Дорога из Челябинска на автомобиле займет порядка двух с половиной часов. Сам спортивный комплекс имени Ишмуратовой расположен по адресу: улица Спортивная, 1К. При движении по трассе М-5 из Челябинска необходимо свернуть по указателю на Златоуст после проезда поселка Нижний Атлян. Далее путь продолжается по Объездной улице с проездом через поселки Балашиха и Суворова. После Златоустовского оружейного завода нужно повернуть направо на улицу Шоссейную. Затем следует поворот на улицу 40-летия Победы, по которой дорога ведет через лесной массив — здесь важно следить за дорожными указателями. На электричке На электричке доехать до Златоуста дешевле, чем на автобусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Добраться до фестиваля можно на электричке с железнодорожного вокзала Челябинска. Ускоренный поезд идет два часа 35 минут, обычная электричка — около 3,5 часов. Стоимость проезда в обоих случаях — 558 рублей. На автобусе До Златоуста из Челябинска можно доехать на автобусе. Рейсы отправляются от автовокзала «Южные ворота» и Центрального автовокзала. Время в пути составляет от одного до трех часов в зависимости от маршрута и перевозчика. Стоимость билетов начинается — от 605 рублей.

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Восьмой Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте 18—20 июля. Главные события развернутся на лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой, где выступят Дмитрий Губерниев с группой Guber Band, «Балаган Лимитед», Руслан Осташко и группа «Наши». Сотни мастеров со всей России представят уникальные работы. Гостей ждут кузнечные мастер-классы, исторические реконструкции, чемпионат по ножевому многоборью и детские шоу. О подробной программе и том, как добраться до Бушуев-феста — в материале URA.RU. Фестиваль откроется научно-практической конференцией «Бушуевские чтения» в Музее истории и культуры Златоуста. Пленарное заседание начнется в 10:30 и завершится в 18:00. С 10:00 на площадке «Оружейники» откроются выставки ведущих мастеров Златоуста: творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», Златоустовской оружейной фабрики, компаний «АиР», «Златко», «Златмаш» и других. Гости увидят уникальные клинки, гравюры на металле и даже смогут попробовать себя в роли юного гравера на мастер-классах. С 11:00 мастера из разных городов продемонстрируют ковку дамасской стали, плавку булата и кричного железа. Кузнецы Владимир и Юрий Герасимовы, Игорь Арефьев и якутские ремесленники покажут, как создаются настоящие шедевры металлического искусства. Любителей экстрима ждет «Битва при Таганае» — чемпионат Урала по ножевому многоборью. В рамках мероприятия с 11:00 до 13:00 пройдет заруба на топорах. С 10:00 до 21:00 более 200 умельцев из 48 городов России представят свои работы. Мастера прибудут из Челябинской, Свердловской, Самарской, Кировской, Омской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Московской областей и других регионов. Историческая реконструкция перенесет зрителей в эпоху Древней Руси. С 12:00 до 18:00 пройдут турниры воинов на мечах и щитах, бои отрядов воинов и другие сражения. Кроме того, на площадке будет работать кузница с литьем ювелирных изделий, а также лучный тир. Для гостей проведут мастер-классы по ткачеству, гончарному делу и чеканке. Главная сцена фестиваля начнет работу в 12:00 с торжественного открытия и концерта народных коллективов. В 18:00 выступит фолк-певица Певчая, а вечером гостей ждут Дмитрий Губерниев с группой Guber Band (20:00) и Руслан Осташко с группой «Наши» (21:00). В течение дня на фестивале также выступят коллективы из других городов. С 10:00 до 20:00 будут работать творческие мастерские, где юные гости фестиваля смогут раскрыть свои таланты. Дети освоят искусство силуэтного вырезания, создавая «Крылатую красавицу», попробуют себя в роли художников, расписывая деревянные заготовки в стиле златоустовской гравюры, и научатся делать украшения из бисера и фоамирана. В полдень начнется первая театрализованная программа «Сундучок сказок». С 12:00 до 14:00 детей ждет встреча с персонажами русских народных сказок, хороводы и игры. Ребята смогут проявить смекалку в командных конкурсах, разгадать загадки и создать рисунки на асфальте. С 14:00 до 15:00 начнется сказочный квест. Детей встретят Баба Яга и Леший, которые предложат выполнить различные задания. Кульминацией станет необычное химическое шоу «Колдовство от Бабы Яги» и ростовые куклы. Во второй половине дня, с 16:00 до 18:00, программа «Сундучок сказок» продолжится. Параллельно будет работать площадка с мастер-классами для детей. С 11:00 до 12:00 дети освоят технику квиллинга, а с 11:00 до 13:00 научатся делать бумажные кораблики. В течение дня можно будет создать «Златоустовский» браслет, подвижную игрушку «Крылатый конь» или магнит с символикой города. Также подготовлены особые занятия: с 12:00 до 19:00 будет работать мастерская по созданию видео-мемов в CapCut и 3D-моделированию в программе Tinkercad. Юные техники смогут создать персонажей из Minecraft. Творческие натуры с 13:00 до 17:00 смогут поэкспериментировать с нетрадиционными техниками рисования, а с 14:00 до 20:00 — создать работы по мотивам сказов Бажова. С 10:00 на площадках фестиваля продолжат работу выставки оружейных мастерских и ярмарка «Город мастеров». А кузнецы в «Деревне кузнецов» вновь проведут мастер-классы. В 11:00 на главной сцене стартует финал детского конкурса «Наследие крылатого коня» с показом мультфильмов по Бажовским сказам и награждением победителей. В 12:30 пройдет поэтический марафон «Гитара по кругу». Утро для юных гостей начнется с волшебного шоу мыльных пузырей в 11:00. Сразу после этого, с 11:30 до 13:00, детей ждет программа «Сундучок сказок». Творческие мастерские начнут работу уже с 10:00. В 14:30 состоится торжественное закрытие. После чего, в 15:00 московская группа «Балаган Лимитед» даст праздничный гала-концерт. Для гостей будут организованы дополнительные автобусы, которые бесплатно довезут желающих к месту проведения фестиваля. Они будут следовать по таким маршрутам: ТРК «Агат» — Стадион и Пятый микрорайон — Стадион. Дорога из Челябинска на автомобиле займет порядка двух с половиной часов. Сам спортивный комплекс имени Ишмуратовой расположен по адресу: улица Спортивная, 1К. При движении по трассе М-5 из Челябинска необходимо свернуть по указателю на Златоуст после проезда поселка Нижний Атлян. Далее путь продолжается по Объездной улице с проездом через поселки Балашиха и Суворова. После Златоустовского оружейного завода нужно повернуть направо на улицу Шоссейную. Затем следует поворот на улицу 40-летия Победы, по которой дорога ведет через лесной массив — здесь важно следить за дорожными указателями. Добраться до фестиваля можно на электричке с железнодорожного вокзала Челябинска. Ускоренный поезд идет два часа 35 минут, обычная электричка — около 3,5 часов. Стоимость проезда в обоих случаях — 558 рублей. До Златоуста из Челябинска можно доехать на автобусе. Рейсы отправляются от автовокзала «Южные ворота» и Центрального автовокзала. Время в пути составляет от одного до трех часов в зависимости от маршрута и перевозчика. Стоимость билетов начинается — от 605 рублей.