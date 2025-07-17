Полиция завершила проверку по делу о жестоком обращении со львом из Сургута

Полиция ХМАО завершила проверку из-за жалоб на жестокое обращение со львом Харисом, который жил у блогера из Сургута Амирхана Магомедова. Уголовное дело заводить не стали, поскольку нарушений не нашли, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Проверка окончена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как основания для возбуждения отсутствуют. Информация о жестоком обращении не нашла объективного подтверждения», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Лев Харис проживал на даче Магомедова. Соседи жаловались на условия содержания животного, утверждая, что зверь живет в сарае, питается некачественным кормом и выглядит истощенным.
Росприроднадзор забрал животное у блогера. Его поместили в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся с кандал из-за льва Хариса. Жители пожаловались на условия его содержания , а полиция устроила из-за этого проверку.
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