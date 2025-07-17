17 июля 2025

Полиция завершила проверку по делу о жестоком обращении со львом из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция не нашла оснований для возбуждения дела из-за жестокого обращения со львом в Сургуте
Полиция не нашла оснований для возбуждения дела из-за жестокого обращения со львом в Сургуте Фото:
новость из сюжета
В Сургуте разгорелся скандал из-за льва

Полиция ХМАО завершила проверку из-за жалоб на жестокое обращение со львом Харисом, который жил у блогера из Сургута Амирхана Магомедова. Уголовное дело заводить не стали, поскольку нарушений не нашли, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Проверка окончена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как основания для возбуждения отсутствуют. Информация о жестоком обращении не нашла объективного подтверждения», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Лев Харис проживал на даче Магомедова. Соседи жаловались на условия содержания животного, утверждая, что зверь живет в сарае, питается некачественным кормом и выглядит истощенным.

Росприроднадзор забрал животное у блогера. Его поместили в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся с кандал из-за льва Хариса. Жители пожаловались на условия его содержания , а полиция устроила из-за этого проверку.

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Полиция ХМАО завершила проверку из-за жалоб на жестокое обращение со львом Харисом, который жил у блогера из Сургута Амирхана Магомедова. Уголовное дело заводить не стали, поскольку нарушений не нашли, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Проверка окончена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как основания для возбуждения отсутствуют. Информация о жестоком обращении не нашла объективного подтверждения», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Лев Харис проживал на даче Магомедова. Соседи жаловались на условия содержания животного, утверждая, что зверь живет в сарае, питается некачественным кормом и выглядит истощенным. Росприроднадзор забрал животное у блогера. Его поместили в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся с кандал из-за льва Хариса. Жители пожаловались на условия его содержания , а полиция устроила из-за этого проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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