Мэр Челябинска Лошкин ужесточил требования к самокатам

В Челябинске ужесточены требования к операторам и водителям самокатов. Их нельзя будет бросать вне специальных площадок, а к нарушителям ПДД будут применяться штрафные санкции. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин в ходе рабочей встречи с представителями Следственного комитета РФ по Челябинской области.
"Самокаты из средства передвижения превратились в опасный аттракцион – массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих, это нужно пресекать. Пока – усилением правового регулирования и мер безопасности, а также персональной ответственностью", — подчеркнул Лошкин. Мэр отметил, что если эти меры не сработают, будут рассмотрены более жёсткие варианты.
Лошкин обсудил с сотрудниками регионального СК текущую стадию реализации дорожной карты, которая ранее была подписана с компаниями проката самокатов, а также определил дальнейшие меры по наведению порядка на городских улицах. Мэр подчеркнул, что правоохранительные органы активно участвуют в этом процессе, большинство предложений появилось после анализа причин инцидентов с самокатами.
Сейчас в Челябинске готовятся к внедрению следующего этапа — уже с 1 сентября в городе вступят в силу обновленные правила благоустройства, которые дают право властям эвакуировать электросамокаты, оставленные пользователями вне специально отведенных мест. Комитет дорожного хозяйства уже определил 400 зон для размещения подобной техники. К началу августа на карте города будет обозначено еще 1100 точек.
Согласно условиям заключенных соглашений, операторы обязаны самостоятельно выделить эти зоны, нанеся соответствующую разметку. Сейчас размечено лишь около 10% стоянок, поэтому операторам необходимо ускорить работу в данном направлении.
Кроме того, планируется внедрить систему штрафов для операторов, размещающих самокаты вне согласованных площадок. К сожалению, уже зафиксированы случаи, когда технику массово ставили на пешеходных переходах или тротуарах, перекрывая дорогу пешеходам.
Также предлагается ужесточить требования к обязательному наличию номеров на каждом самокате. Уже сейчас проводится тестирование системы фото- и видеофиксации нарушений на городских улицах. Полученные материалы предполагается использовать для наложения штрафов. Без возможности идентификации транспортного средства добиться значимых результатов будет невозможно.
Администрация Челябинска уже утвердила регламент работы сервисов аренды самокатов. Соглашение с операторами предусматривает систему контроля за парковкой транспорта и уведомления о нарушениях.
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