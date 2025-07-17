17 июля 2025

Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла почти 110 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Темп роста зарплаты в уральской столице составил 105,6%
Темп роста зарплаты в уральской столице составил 105,6% Фото:

В Екатеринбурге с января по май 2025 года средняя зарплата работников крупных и средних организаций достигла 109 тысяч рублей или 117,3% к аналогичному периоду 2024-го. Об этом рассказал глава департамента экономики администрации Алексей Прядеин.

«Темп роста заработной платы составил 105,6%», — передает пресс-служба мэрии слова Прядеина. Он добавил, что общий оборот крупных и средних организаций увеличился на 7,8%, достигнув 1 трлн 956,1 млрд рублей.

По его словам, на сегодняшний день на предприятиях открыто 13557 вакансий, что составляет 9,7 вакансии на одного безработного. За отчетный период увеличилось число работников в профессиональной, научной и технической деятельности (на 20,2%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 12,6%), строительстве (на 10,4%) и обрабатывающих производствах (на 6,6%).

Средняя зарплата у екатеринбуржцев в 2024 году составила более 100 тысяч рублей. Прядеин отмечал, что это традиционно превысило общероссийские значения.

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В Екатеринбурге с января по май 2025 года средняя зарплата работников крупных и средних организаций достигла 109 тысяч рублей или 117,3% к аналогичному периоду 2024-го. Об этом рассказал глава департамента экономики администрации Алексей Прядеин. «Темп роста заработной платы составил 105,6%», — передает пресс-служба мэрии слова Прядеина. Он добавил, что общий оборот крупных и средних организаций увеличился на 7,8%, достигнув 1 трлн 956,1 млрд рублей. По его словам, на сегодняшний день на предприятиях открыто 13557 вакансий, что составляет 9,7 вакансии на одного безработного. За отчетный период увеличилось число работников в профессиональной, научной и технической деятельности (на 20,2%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 12,6%), строительстве (на 10,4%) и обрабатывающих производствах (на 6,6%). Средняя зарплата у екатеринбуржцев в 2024 году составила более 100 тысяч рублей. Прядеин отмечал, что это традиционно превысило общероссийские значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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