Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла почти 110 тысяч рублей

В Екатеринбурге с января по май 2025 года средняя зарплата работников крупных и средних организаций достигла 109 тысяч рублей или 117,3% к аналогичному периоду 2024-го. Об этом рассказал глава департамента экономики администрации Алексей Прядеин.
«Темп роста заработной платы составил 105,6%», — передает пресс-служба мэрии слова Прядеина. Он добавил, что общий оборот крупных и средних организаций увеличился на 7,8%, достигнув 1 трлн 956,1 млрд рублей.
По его словам, на сегодняшний день на предприятиях открыто 13557 вакансий, что составляет 9,7 вакансии на одного безработного. За отчетный период увеличилось число работников в профессиональной, научной и технической деятельности (на 20,2%), в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 12,6%), строительстве (на 10,4%) и обрабатывающих производствах (на 6,6%).
Средняя зарплата у екатеринбуржцев в 2024 году составила более 100 тысяч рублей. Прядеин отмечал, что это традиционно превысило общероссийские значения.
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