Жителей ХМАО предупредили о ядовитых дынях

Дыни с большим содержанием нитратов можно распознать по запаху и ее плотности, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры. Вредные вещества могут содержаться прежде всего в ранней бахчевой продукции.
«Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — пояснили агентству.
В нитратных дынях также могут быть прожилки в мякоти и желтая полоска между кожурой. Цвет мякоти в районе хвостика будет отличаться от остальной части, а семечки могут быть пустыми или серого цвета. Однако определить именно количество нитратов в продукции по внешнему виду нельзя. Это можно сделать лишь в лаборатории.
Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у них интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А поверхность среза — гладкая и глянцевая.
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