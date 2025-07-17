В Урае (ХМАО) 1 сентября 2025 года откроет свои двери для учеников новая школа с бассейном, тренажерным залом и безбарьерной средой. Ее построили в густонаселенном микрорайоне города, чтобы снизить нагрузку на другие образовательные учреждения, сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Современное учебное учреждение откроется в Урае в новом учебном году. Просторное, комфортное здание сможет принять более 900 учащихся, тем самым значительно „разгрузит“ соседнюю школу. В нем обустроили центр детских инициатив, актовый зал, бассейн на четыре дорожки, тренажерный и два спортивных зала», — указано в публикации.
Общая площадь объекта превышает 24 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании создана безбарьерная среда, установлены лифты. На прилегающей территории разместились площадки для игр и спорта. После уроков для младших школьников будут работать группы продленного дня. Школа строится по актуальным стандартам.
Во время строительства школы в основание здания была заложена капсула времени с посланием будущим поколениям. Ее планируют открыть через 50 лет — в 2073 году.
Ранее URA.RU писало, что в 2025 году в ХМАО введут в эксплуатацию девять объектов образования: школы, детский сад, кампус колледжа и образовательно-культурный комплекс. Они откроются в Ханты-Мансийске, Когалыме, Урае, Сургутском и Березовском районах.
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