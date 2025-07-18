В Геленджик вылетел первый рейс после трех лет перерыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс был почти полностью заполнен
Рейс был почти полностью заполнен Фото:

Из Москвы в Геленджик отправился первый за три года пассажирский рейс. Авиасообщение между столицей и популярным курортом было приостановлено весной 2022 года из-за ограничений, связанных с безопасностью полетов в южных регионах России.

По данным корреспондента РИА Новости, рейс был почти полностью заполнен — из 183 кресел заняты были 175, что составляет около 95% загрузки. Ранее Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продажи билетов на прямые рейсы из Москвы в Геленджик, стоимость которых начинается от 17 тысяч рублей. Перевозки между двумя городами осуществляются на самолетах Airbus A320. Следующие полеты будут выполняться также 20 и 23 июля. Начиная с 25 июля рейсы по данному маршруту станут ежедневными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Москвы в Геленджик отправился первый за три года пассажирский рейс. Авиасообщение между столицей и популярным курортом было приостановлено весной 2022 года из-за ограничений, связанных с безопасностью полетов в южных регионах России. По данным корреспондента РИА Новости, рейс был почти полностью заполнен — из 183 кресел заняты были 175, что составляет около 95% загрузки. Ранее Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продажи билетов на прямые рейсы из Москвы в Геленджик, стоимость которых начинается от 17 тысяч рублей. Перевозки между двумя городами осуществляются на самолетах Airbus A320. Следующие полеты будут выполняться также 20 и 23 июля. Начиная с 25 июля рейсы по данному маршруту станут ежедневными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...