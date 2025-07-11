Аэропорт Геленджика сделал официальное заявление об открытии

Аэропорт Геленджика возобновил работу с 10 июля
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Аэропорт Геленджика возобновил работу
Аэропорт Геленджика возобновил работу Фото:

Геленджикский аэропорт вновь начал функционировать 10 июля после снятия ранее действовавших ограничений на осуществление полетов. Такое решение приняла Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Геленджик официально возобновил работу с 10 июля 2025 года», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Аэропорт Геленджик».

Генеральный директор аэропорта Иван Таранченко подчеркнул, что специалисты предварительно провели комплексную подготовку воздушной гавани к приему рейсов. Обслуживание всех рейсов и пассажиров осуществляется в новом терминале аэропорта. По словам Таранченко, запуск этого комплекса стал значимым событием, к которому коллектив долгое время готовился и которого с нетерпением ожидал.

В аэропорту уточнили, что первый регулярный рейс после возобновления работы запланирован на 18 июля. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Геленджик.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Москва — Геленджик. Минимальная стоимость билета составляет 17 тысяч рублей. Прямое авиасообщение между столицей и Геленджиком будет осуществляться на воздушных судах Airbus A320. После первого рейса, намеченного на 18 июля, следующие вылеты состоятся 20 и 23 июля. С 25 июля перелеты по этому направлению станут ежедневными.

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Геленджикский аэропорт вновь начал функционировать 10 июля после снятия ранее действовавших ограничений на осуществление полетов. Такое решение приняла Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщили в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт Геленджик официально возобновил работу с 10 июля 2025 года», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Аэропорт Геленджик». Генеральный директор аэропорта Иван Таранченко подчеркнул, что специалисты предварительно провели комплексную подготовку воздушной гавани к приему рейсов. Обслуживание всех рейсов и пассажиров осуществляется в новом терминале аэропорта. По словам Таранченко, запуск этого комплекса стал значимым событием, к которому коллектив долгое время готовился и которого с нетерпением ожидал. В аэропорту уточнили, что первый регулярный рейс после возобновления работы запланирован на 18 июля. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Геленджик. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Москва — Геленджик. Минимальная стоимость билета составляет 17 тысяч рублей. Прямое авиасообщение между столицей и Геленджиком будет осуществляться на воздушных судах Airbus A320. После первого рейса, намеченного на 18 июля, следующие вылеты состоятся 20 и 23 июля. С 25 июля перелеты по этому направлению станут ежедневными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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