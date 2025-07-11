Аэропорт Геленджика сделал официальное заявление об открытии

Геленджикский аэропорт вновь начал функционировать 10 июля после снятия ранее действовавших ограничений на осуществление полетов. Такое решение приняла Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт Геленджик официально возобновил работу с 10 июля 2025 года», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Аэропорт Геленджик».
Генеральный директор аэропорта Иван Таранченко подчеркнул, что специалисты предварительно провели комплексную подготовку воздушной гавани к приему рейсов. Обслуживание всех рейсов и пассажиров осуществляется в новом терминале аэропорта. По словам Таранченко, запуск этого комплекса стал значимым событием, к которому коллектив долгое время готовился и которого с нетерпением ожидал.
В аэропорту уточнили, что первый регулярный рейс после возобновления работы запланирован на 18 июля. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Геленджик.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Москва — Геленджик. Минимальная стоимость билета составляет 17 тысяч рублей. Прямое авиасообщение между столицей и Геленджиком будет осуществляться на воздушных судах Airbus A320. После первого рейса, намеченного на 18 июля, следующие вылеты состоятся 20 и 23 июля. С 25 июля перелеты по этому направлению станут ежедневными.
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