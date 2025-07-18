Стало известно, в чем обвиняют задержанного «решалу» из Дегтярска

Бывшего депутата гордумы Дегтярска Хисамова обвиняют во взятке

Скоро суд изберет меру пресечения Илье Хисамову Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего депутата гордумы Дегтярска (Свердловская область) Илью Хисамова обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском горсуде.

Хисамову грозит лишение свободы до 12 лет. О его задержании стало известно вечером 17 июля. По неофициальным данным, Илья может входить в тесный круг бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова. Для последнего, по слухам, Хисамов мог выполнять «грязную работу»: вымогать с коммерсантов деньги. Тех, кто отказывался платить, вылавливали и избивали.

17 июня Пильникова отправили в колонию на десять лет. Его признали виновным в особо крупной взятке. Кроме того, свои приговоры получили его бывший заместитель Виктор Солдатов (3,5 года условно) и застройщик, глава компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов (два года реального тюремного срока). Скоро приговор должен получить еще один заместитель Пильникова — Андрей Ильин. Подробнее об уголовных делах, — в сюжете URA.RU.