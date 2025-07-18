Житель Курской области побил главу населенного пункта

В Курской области местный житель избил главу поселка Золотухино. Об этом сообщает СУ СК по региону.
«Следователями СК проводится проверка о применении насилия в отношении представителя власти», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Следователи назначили необходимые экспертизы и опрашивают свидетелей происшествия.
Инцидент произошел 16 июля в служебном кабинете администрации. Местный житель нанес несколько ударов рукой по голове представителя власти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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