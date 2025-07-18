Житель Курской области побил главу населенного пункта

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Местный житель нанес несколько ударов рукой по голове представителя власти
Местный житель нанес несколько ударов рукой по голове представителя власти Фото:

В Курской области местный житель избил главу поселка Золотухино. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«Следователями СК проводится проверка о применении насилия в отношении представителя власти», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Следователи назначили необходимые экспертизы и опрашивают свидетелей происшествия.

Инцидент произошел 16 июля в служебном кабинете администрации. Местный житель нанес несколько ударов рукой по голове представителя власти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Курской области местный житель избил главу поселка Золотухино. Об этом сообщает СУ СК по региону. «Следователями СК проводится проверка о применении насилия в отношении представителя власти», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Следователи назначили необходимые экспертизы и опрашивают свидетелей происшествия. Инцидент произошел 16 июля в служебном кабинете администрации. Местный житель нанес несколько ударов рукой по голове представителя власти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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