«Помимо секса есть и другое»: Волочкова объяснила, что ее связывает с молодым танцором

Балерина Анастасия Волочкова после продолжительного творческого сезона улетела отдыхать на свою дачу — Мальдивы. На берегу Индийского океана танцовщица проводит время с 27-летним артистом балета и своим коллегой по шоу «Одержимость» Марчелом Абабием, которого тут же записали в молодые любовники звезды. Анастасия в разговоре с URA.RU расставила все точки над i.
«Для тех, кто не в курсе, поясняю: мы с Марчелом уже не первый раз отдыхаем на Мальдивах. Мне интересно с молодыми, красивыми, талантливыми, статными и духовно развитыми молодыми людьми. Удивительно, что любого человека, который оказывается в моем окружении, приписывают в любовники. Думаю, что у таких людей налицо отсутствие полноценной сексуальной жизни, раз они лезут в мою постель! Помимо секса в этой жизни есть и дружба», — пояснила балерина.
Анастасия вовсю наслаждается отдыхом: днем с Марчелом они купаются и загорают, вечером проводят тихие дружеские вечера на берегу океана. Для Волочковой важно, чтобы на отдыхе не было людей, от которых она невольно устает во время творческого сезона. Кроме того, по словам балерины, вместе с коллегой они готовят новый драматический спектакль, которым будут радовать зрителя уже в этом году.
К личной жизни Волочковой давно приковано внимание публики. После публикации кадров с молодыми людьми в соцсетях балерины начинаются бурные обсуждения ее романов. Сама Анастасия в разговоре с агентством поясняет: ей смешно, что у людей нет личной жизни, раз они так пристально следят за ней.
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