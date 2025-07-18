«Ничего не докажут!»: отец экс-депутата Дегтярска опроверг его связь с мэром

Родные вступились за обвиненного во взятке экс-депутата Дегтярска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Хисамов был задержан 17 июля
Илья Хисамов был задержан 17 июля Фото:

Федор Хисамов, — отец бывшего депутата гордумы Дегтярска Ильи Хисамова — не верит, что его сын мог дать взятку должностному лицу. Также он опроверг информацию, что тот был «решалой» бывшего главы города Вадима Пильникова. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU в суде во время избрания меры пресечения.

«Ничего не докажут! Никакой взятки нет и не было. Он [с предполагаемым взяткополучателем — главой управления ЖКХ Игорем Капустником] в плохих отношениях, они в ссоре давно», — заявил Хисамов-старший.

Кроме того, Федор Хисамов опроверг, что его сын связан с бывшим мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым. По неподтвержденной информации, Хисамов-младший мог заставлять коммерсантов платить деньги Пильникову и его команде. «С мэром он не общается, как и с другими депутатами», — добавил Федор Хисамов.

Хисамова задержали 17 июля вместе с другом Антоном Наумовым. Последнего после допроса отпустили домой. По версии следствия, Илья Хисамов якобы дал взятку суммой 185 тысяч рублей Капустнику в пользу местного предпринимателя. Последнему, как считает следствие, якобы покровительствовал Хисамов. Задержанный вину не признает. Защита считает, что его могли оговорить. До 16 сентября Хисамов будет находиться в СИЗО.

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Федор Хисамов, — отец бывшего депутата гордумы Дегтярска Ильи Хисамова — не верит, что его сын мог дать взятку должностному лицу. Также он опроверг информацию, что тот был «решалой» бывшего главы города Вадима Пильникова. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU в суде во время избрания меры пресечения. «Ничего не докажут! Никакой взятки нет и не было. Он [с предполагаемым взяткополучателем — главой управления ЖКХ Игорем Капустником] в плохих отношениях, они в ссоре давно», — заявил Хисамов-старший. Кроме того, Федор Хисамов опроверг, что его сын связан с бывшим мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым. По неподтвержденной информации, Хисамов-младший мог заставлять коммерсантов платить деньги Пильникову и его команде. «С мэром он не общается, как и с другими депутатами», — добавил Федор Хисамов. Хисамова задержали 17 июля вместе с другом Антоном Наумовым. Последнего после допроса отпустили домой. По версии следствия, Илья Хисамов якобы дал взятку суммой 185 тысяч рублей Капустнику в пользу местного предпринимателя. Последнему, как считает следствие, якобы покровительствовал Хисамов. Задержанный вину не признает. Защита считает, что его могли оговорить. До 16 сентября Хисамов будет находиться в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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