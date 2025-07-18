В Первоуральске арестовали экс-депутата, которого обвинили в даче взятки чиновнику

Суд арестовал бывшего депутата гордумы Дегтярска Илью Хисамова

18 июля 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Илья Хисамов, говорят, тесно связан с осужденным экс-мэром Вадимом Пильниковым Фото: Размик Закарян © URA.RU Первоуральский городской суд Свердловской области отправил в следственный изолятор бывшего депутата гордумы Дегтярска Илью Хисамова, обвиненного в даче взятки начальнику управления ЖКХ Дегтярска Игорю Капустнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Хисамов пробудет до 16 сентября. По версии следствия, он якобы занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя по фамилии Медведев. В пользу последнего он якобы и передал взятку Капустнику. Сам Хисамов свою вину отрицает. Его задержали 17 июля. По неофициальным данным, Хисамов мог состоять в близком окружении ныне осужденного за взятку бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова и якобы выполнял различные поручения экс-чиновника, считают силовики. Его близкие это опровергают Новость по теме Связь с Гасановым и скандалы: профайл экс-депутата думы Дегтярска, которого задержали силовики Пильникова задержали в конце 2024 года. В июне суд приговорил его к десяти годам колонии за взятку в особо крупном размере. Также силовики задержали бывших заместителей Пильникова — Виктора Солдатова и Андрея Ильина, а также главу компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. По версии следствия, последний выступил взяткодателем, а замы посредниками. Солдатов получил 3,5 лет лишения свободы условно, Мамедов — два года реального тюремного срока. Свой приговор ожидает Ильин. Подробнее об уголовных делах, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский городской суд Свердловской области отправил в следственный изолятор бывшего депутата гордумы Дегтярска Илью Хисамова, обвиненного в даче взятки начальнику управления ЖКХ Дегтярска Игорю Капустнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В СИЗО Хисамов пробудет до 16 сентября. По версии следствия, он якобы занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя по фамилии Медведев. В пользу последнего он якобы и передал взятку Капустнику. Сам Хисамов свою вину отрицает. Его задержали 17 июля. По неофициальным данным, Хисамов мог состоять в близком окружении ныне осужденного за взятку бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова и якобы выполнял различные поручения экс-чиновника, считают силовики. Его близкие это опровергают Пильникова задержали в конце 2024 года. В июне суд приговорил его к десяти годам колонии за взятку в особо крупном размере. Также силовики задержали бывших заместителей Пильникова — Виктора Солдатова и Андрея Ильина, а также главу компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. По версии следствия, последний выступил взяткодателем, а замы посредниками. Солдатов получил 3,5 лет лишения свободы условно, Мамедов — два года реального тюремного срока. Свой приговор ожидает Ильин. Подробнее об уголовных делах, — в сюжете URA.RU.