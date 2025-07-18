Депутаты предложили наказывать родителей за фото с выпивкой

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В случае повторных публикаций чиновник предлагает лишение родительских прав
В случае повторных публикаций чиновник предлагает лишение родительских прав Фото:

В России предложили штрафовать родителей за фото и видео с употреблением алкоголя рядом с детьми. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Нельзя перекладывать эту ответственность только на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье», — рассказал Иванов в беседе с Life.ru. Депутат отмечает, что демонстрация употребления спиртных напитков взрослыми в присутствии детей не только безответственна, но и опасна. По словам Иванова, когда родители публикуют такие фото, они подают подрастающему поколению опасный пример, создавая иллюзию допустимости и нормальности подобных ситуаций.

В рамках инициативы предлагается ввести предупреждение и штрафы за первое нарушение. В случае повторных публикаций чиновник предлагает рассматривать вопрос о лишении родительских прав. Ранее Иванов уже выступал с инициативой ужесточить наказания для матерей, бросивших своих детей. По его мнению, действующее законодательство недостаточно строго и не обеспечивает должной ответственности за подобные деяния.

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В России предложили штрафовать родителей за фото и видео с употреблением алкоголя рядом с детьми. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. «Нельзя перекладывать эту ответственность только на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье», — рассказал Иванов в беседе с Life.ru. Депутат отмечает, что демонстрация употребления спиртных напитков взрослыми в присутствии детей не только безответственна, но и опасна. По словам Иванова, когда родители публикуют такие фото, они подают подрастающему поколению опасный пример, создавая иллюзию допустимости и нормальности подобных ситуаций. В рамках инициативы предлагается ввести предупреждение и штрафы за первое нарушение. В случае повторных публикаций чиновник предлагает рассматривать вопрос о лишении родительских прав. Ранее Иванов уже выступал с инициативой ужесточить наказания для матерей, бросивших своих детей. По его мнению, действующее законодательство недостаточно строго и не обеспечивает должной ответственности за подобные деяния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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