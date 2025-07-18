Депутаты предложили наказывать родителей за фото с выпивкой

В России предложили штрафовать родителей за фото и видео с употреблением алкоголя рядом с детьми. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Нельзя перекладывать эту ответственность только на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье», — рассказал Иванов в беседе с Life.ru. Депутат отмечает, что демонстрация употребления спиртных напитков взрослыми в присутствии детей не только безответственна, но и опасна. По словам Иванова, когда родители публикуют такие фото, они подают подрастающему поколению опасный пример, создавая иллюзию допустимости и нормальности подобных ситуаций.
В рамках инициативы предлагается ввести предупреждение и штрафы за первое нарушение. В случае повторных публикаций чиновник предлагает рассматривать вопрос о лишении родительских прав. Ранее Иванов уже выступал с инициативой ужесточить наказания для матерей, бросивших своих детей. По его мнению, действующее законодательство недостаточно строго и не обеспечивает должной ответственности за подобные деяния.
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