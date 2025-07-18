Машина с пассажирами утонула в Нижегородской области, выжил только один

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после того, как автомобиль съехал в реку, в результате чего погибли четыре человека. Заведено уголовное дело. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении регионального СУСК. Цитата по РИА "Новости".
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины трагедии. Ход расследования находится на контроле руководства областного следственного управления.
Вечером 17 июля в Пильнинском районе Нижегородской области автомобиль УАЗ с пятью пассажирами съехал в реку Пьяна, в результате чего погибли четыре человека. По данным следствия, водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге, после чего машина оказалась в воде.
Тела погибших из воды извлекала водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС. Один из пассажиров смог выбраться из затонувшей машины и выжил, его состояние оценивается медиками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.