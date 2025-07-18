Машина с пассажирами утонула в Нижегородской области, выжил только один

В Нижегородье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
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В Нижегородской области в результате ДТП погибли четверо человек, заведено уголовное дело
В Нижегородской области в результате ДТП погибли четверо человек, заведено уголовное дело Фото:

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после того, как автомобиль съехал в реку, в результате чего погибли четыре человека. Заведено уголовное дело. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении регионального СУСК. Цитата по РИА "Новости".

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины трагедии. Ход расследования находится на контроле руководства областного следственного управления.

Вечером 17 июля в Пильнинском районе Нижегородской области автомобиль УАЗ с пятью пассажирами съехал в реку Пьяна, в результате чего погибли четыре человека. По данным следствия, водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге, после чего машина оказалась в воде.

Тела погибших из воды извлекала водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС. Один из пассажиров смог выбраться из затонувшей машины и выжил, его состояние оценивается медиками.

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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после того, как автомобиль съехал в реку, в результате чего погибли четыре человека. Заведено уголовное дело. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении регионального СУСК. Цитата по РИА "Новости". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины трагедии. Ход расследования находится на контроле руководства областного следственного управления. Вечером 17 июля в Пильнинском районе Нижегородской области автомобиль УАЗ с пятью пассажирами съехал в реку Пьяна, в результате чего погибли четыре человека. По данным следствия, водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге, после чего машина оказалась в воде. Тела погибших из воды извлекала водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС. Один из пассажиров смог выбраться из затонувшей машины и выжил, его состояние оценивается медиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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