Челябинский шоумен Ярушин застал прибытие первого рейса в Геленджике. Видео

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Ярушин (слева) увидел прибытие первого рейса в Геленджике
Ярушин (слева) увидел прибытие первого рейса в Геленджике Фото:

Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, стал свидетелем прибытия первого рейса в аэропорт Геленджика после его закрытия в 2022 году. Моментом долгожданного прилета артист поделился в своем telegram-канале.

«Друзья, спустя долгое время первый самолет в Геленджике прибыл. Мы радуемся этому событию», — отметил шоумен.

Ярушин должен был лететь на этом самом самолете, но из-за изменений в планах отправился в Ставрополь предыдущим рейсом. Актер запечатлел на видео праздничную атмосферу, шары цветов российского флага и восторженных жителей.

Аэропорт Геленджика возобновил работу, приняв первый рейс, вылетевший из московского Шереметьево. Борт SU-1082 был практически полностью загружен. По традиции, самолет встретили торжественной водяной аркой. Следующие вылеты в Геленджик запланированы на 20 и 23 июля. С 25 июля самолеты по этому направлению будут летать ежедневно.

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Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, стал свидетелем прибытия первого рейса в аэропорт Геленджика после его закрытия в 2022 году. Моментом долгожданного прилета артист поделился в своем telegram-канале. «Друзья, спустя долгое время первый самолет в Геленджике прибыл. Мы радуемся этому событию», — отметил шоумен. Ярушин должен был лететь на этом самом самолете, но из-за изменений в планах отправился в Ставрополь предыдущим рейсом. Актер запечатлел на видео праздничную атмосферу, шары цветов российского флага и восторженных жителей. Аэропорт Геленджика возобновил работу, приняв первый рейс, вылетевший из московского Шереметьево. Борт SU-1082 был практически полностью загружен. По традиции, самолет встретили торжественной водяной аркой. Следующие вылеты в Геленджик запланированы на 20 и 23 июля. С 25 июля самолеты по этому направлению будут летать ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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