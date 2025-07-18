Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, стал свидетелем прибытия первого рейса в аэропорт Геленджика после его закрытия в 2022 году. Моментом долгожданного прилета артист поделился в своем telegram-канале.
«Друзья, спустя долгое время первый самолет в Геленджике прибыл. Мы радуемся этому событию», — отметил шоумен.
Ярушин должен был лететь на этом самом самолете, но из-за изменений в планах отправился в Ставрополь предыдущим рейсом. Актер запечатлел на видео праздничную атмосферу, шары цветов российского флага и восторженных жителей.
Аэропорт Геленджика возобновил работу, приняв первый рейс, вылетевший из московского Шереметьево. Борт SU-1082 был практически полностью загружен. По традиции, самолет встретили торжественной водяной аркой. Следующие вылеты в Геленджик запланированы на 20 и 23 июля. С 25 июля самолеты по этому направлению будут летать ежедневно.
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