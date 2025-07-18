Мурманский суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам колонии за госизмену

Мурманский областной суд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего чиновника, обвинённого в государственной измене. По данным источника, мужчина передал противнику координаты военного аэродрома в Заполярье.
"Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Он передал координаты аэродрома противнику", — сообщил источник. Его слова передают РИА Новости.
Речь идёт об Артёме Богеруке — в 2007 году он занимал пост замглавы Кандалакши. В открытых источниках также указано, что он руководил Фондом соцзащиты населения и муниципальным предприятием «Ковдорводоканал». За передачу военных данных противнику Богерука признали виновным по статье о госизмене и отправили в колонию строгого режима на 12 лет.
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