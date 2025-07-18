Мурманский суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам колонии за госизмену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену (архивное фото)
Чиновник получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену (архивное фото) Фото:

Мурманский областной суд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего чиновника, обвинённого в государственной измене. По данным источника, мужчина передал противнику координаты военного аэродрома в Заполярье.

"Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Он передал координаты аэродрома противнику", — сообщил источник. Его слова передают РИА Новости. 

Речь идёт об Артёме Богеруке — в 2007 году он занимал пост замглавы Кандалакши. В открытых источниках также указано, что он руководил Фондом соцзащиты населения и муниципальным предприятием «Ковдорводоканал». За передачу военных данных противнику Богерука признали виновным по статье о госизмене и отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мурманский областной суд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего чиновника, обвинённого в государственной измене. По данным источника, мужчина передал противнику координаты военного аэродрома в Заполярье. "Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Он передал координаты аэродрома противнику", — сообщил источник. Его слова передают РИА Новости.  Речь идёт об Артёме Богеруке — в 2007 году он занимал пост замглавы Кандалакши. В открытых источниках также указано, что он руководил Фондом соцзащиты населения и муниципальным предприятием «Ковдорводоканал». За передачу военных данных противнику Богерука признали виновным по статье о госизмене и отправили в колонию строгого режима на 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...