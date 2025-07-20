Украина сорвала главный план Трампа на мировой арене

Козюлин: Украина ломает внешнеполитические планы Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США Дональд Трамп хотел бы переключиться с Украины на Китай, но пока это не получается
Президент США Дональд Трамп хотел бы переключиться с Украины на Китай, но пока это не получается Фото:

Президент США Дональд Трамп хотел бы сконцентрировать внешнеполитические усилия на Китае, но Украина фактически срывает его планы. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Общая картина говорит, что Трамп хотел бы дистанцироваться от этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Геополитическая ситуация требует от него концентрации на Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае. <...> Сегодня Украина фактически ломает его планы», — заявил Козюлин.

Собеседник URA.RU напомнил, что в свое первое президентство Трамп занимался Китаем, перекидывал вооружения с Ближнего Востока и из Европы в АТР. Именно Трамп выступал с инициативой создания трехстороннего оборонного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS, добавил эксперт.

Трамп регулярно выступает с критикой в адрес Китая, все это сопровождается тарифными или торговыми войнами. Президент США обвинял Пекин в несправедливых торговых практиках, стремлении расширить глобальное влияние. В период пандемии COVID-19 Трамп назвал китайское правительство ответственным за вспышку и распространение вируса по всему мира, использовал термин «китайский вирус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп хотел бы сконцентрировать внешнеполитические усилия на Китае, но Украина фактически срывает его планы. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Общая картина говорит, что Трамп хотел бы дистанцироваться от этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Геополитическая ситуация требует от него концентрации на Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае. <...> Сегодня Украина фактически ломает его планы», — заявил Козюлин. Собеседник URA.RU напомнил, что в свое первое президентство Трамп занимался Китаем, перекидывал вооружения с Ближнего Востока и из Европы в АТР. Именно Трамп выступал с инициативой создания трехстороннего оборонного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS, добавил эксперт. Трамп регулярно выступает с критикой в адрес Китая, все это сопровождается тарифными или торговыми войнами. Президент США обвинял Пекин в несправедливых торговых практиках, стремлении расширить глобальное влияние. В период пандемии COVID-19 Трамп назвал китайское правительство ответственным за вспышку и распространение вируса по всему мира, использовал термин «китайский вирус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...