Трамп впал в отчаяние из-за китайской экономики

Трамп: Китай полностью нарушил торговое соглашение с США
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Трамп отметил ухудшение экономической ситуации в Китае после введения им пошлин
Трамп отметил ухудшение экономической ситуации в Китае после введения им пошлин Фото:
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Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай совершил нарушение условий торгового соглашения, который был заключен с целью предотвратить экономический кризис в КНР. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.

«Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», — написал Трамп в социальной сети TRUTH Social. По его словам, соглашение с Пекином должно было предотвратить дальнейшее обострение кризиса в КНР.

Президент США отметил, что введенные им тарифы практически лишили Китай доступа к крупнейшему в мире рынку. По его утверждению, введенные ограничения стали причиной массового закрытия предприятий и вспышек гражданских беспорядков на территории КНР.

Ранее США и Китай договорились о временном торговом перемирии сроком на 90 дней, предусматривающем взаимное снижение тарифов и отмену части пошлин до 14 мая 2025 года. Соглашение должно было способствовать поиску долгосрочных решений и стабилизации экономических отношений между двумя странами. Однако до этого между Вашингтоном и Пекином уже неоднократно возникали разногласия из-за торговых ограничений.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай совершил нарушение условий торгового соглашения, который был заключен с целью предотвратить экономический кризис в КНР. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях. «Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», — написал Трамп в социальной сети TRUTH Social. По его словам, соглашение с Пекином должно было предотвратить дальнейшее обострение кризиса в КНР. Президент США отметил, что введенные им тарифы практически лишили Китай доступа к крупнейшему в мире рынку. По его утверждению, введенные ограничения стали причиной массового закрытия предприятий и вспышек гражданских беспорядков на территории КНР. Ранее США и Китай договорились о временном торговом перемирии сроком на 90 дней, предусматривающем взаимное снижение тарифов и отмену части пошлин до 14 мая 2025 года. Соглашение должно было способствовать поиску долгосрочных решений и стабилизации экономических отношений между двумя странами. Однако до этого между Вашингтоном и Пекином уже неоднократно возникали разногласия из-за торговых ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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