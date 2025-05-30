Трамп впал в отчаяние из-за китайской экономики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай совершил нарушение условий торгового соглашения, который был заключен с целью предотвратить экономический кризис в КНР. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.
«Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», — написал Трамп в социальной сети TRUTH Social. По его словам, соглашение с Пекином должно было предотвратить дальнейшее обострение кризиса в КНР.
Президент США отметил, что введенные им тарифы практически лишили Китай доступа к крупнейшему в мире рынку. По его утверждению, введенные ограничения стали причиной массового закрытия предприятий и вспышек гражданских беспорядков на территории КНР.
Ранее США и Китай договорились о временном торговом перемирии сроком на 90 дней, предусматривающем взаимное снижение тарифов и отмену части пошлин до 14 мая 2025 года. Соглашение должно было способствовать поиску долгосрочных решений и стабилизации экономических отношений между двумя странами. Однако до этого между Вашингтоном и Пекином уже неоднократно возникали разногласия из-за торговых ограничений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.