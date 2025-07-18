В продукции калининградского «Светофора» нашли опасные бактерии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В магазинах реализовывалась продукция с истекшим сроком годности
В магазинах реализовывалась продукция с истекшим сроком годности Фото:

В магазинах сети «Светофор» Калининградской области сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения при продаже продукции животного происхождения, в том числе обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщило ведомство. 

«Управлением Россельхознадзора по Калининградской области по согласованию с органами прокуратуры проведена проверка 31 магазина сети „Светофор“ (ООО „Торгсервис 39“), осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области. В результате выявлено 70 нарушений при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения», — написал Россельхознадзор на своем сайте.

Там добавили, что среди основных нарушений — продажа продукции без необходимых ветеринарных документов, с истекшим сроком годности и с нарушением температурного режима хранения. Специалисты Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали 15 образцов продукции животного происхождения, в восьми из которых обнаружены несоответствия техническим регламентам.

В частности, сальмонелла была найдена в куриных наггетсах ООО «Котлетарь», фарше из птицы ООО «ВИВАС» и курином шашлыке на кости ООО «Пионерский комбинат мясопродуктов». Листерии выявлены в спинке цыпленка-бройлера ООО «Торгово-птицеводческая компания „Балтптицепром“», замороженных свиных ребрышках для гриля ООО «Вивас» и потрошеном кижуче ОАО «Колхоз Октябрь». Вся опасная продукция изъята из продажи до решения о ее утилизации или уничтожении. Юридическое и должностное лицо компании привлечены к административной ответственности.

Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что кишечная палочка чаще всего встречается в непастеризованном молоке, а также в колбасных и сырных нарезках. Чтобы избежать заражения, он рекомендует подвергать такие продукты термической или иной обработке, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В магазинах сети «Светофор» Калининградской области сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения при продаже продукции животного происхождения, в том числе обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщило ведомство.  «Управлением Россельхознадзора по Калининградской области по согласованию с органами прокуратуры проведена проверка 31 магазина сети „Светофор“ (ООО „Торгсервис 39“), осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области. В результате выявлено 70 нарушений при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения», — написал Россельхознадзор на своем сайте. Там добавили, что среди основных нарушений — продажа продукции без необходимых ветеринарных документов, с истекшим сроком годности и с нарушением температурного режима хранения. Специалисты Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали 15 образцов продукции животного происхождения, в восьми из которых обнаружены несоответствия техническим регламентам. В частности, сальмонелла была найдена в куриных наггетсах ООО «Котлетарь», фарше из птицы ООО «ВИВАС» и курином шашлыке на кости ООО «Пионерский комбинат мясопродуктов». Листерии выявлены в спинке цыпленка-бройлера ООО «Торгово-птицеводческая компания „Балтптицепром“», замороженных свиных ребрышках для гриля ООО «Вивас» и потрошеном кижуче ОАО «Колхоз Октябрь». Вся опасная продукция изъята из продажи до решения о ее утилизации или уничтожении. Юридическое и должностное лицо компании привлечены к административной ответственности. Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что кишечная палочка чаще всего встречается в непастеризованном молоке, а также в колбасных и сырных нарезках. Чтобы избежать заражения, он рекомендует подвергать такие продукты термической или иной обработке, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...