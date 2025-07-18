В продукции калининградского «Светофора» нашли опасные бактерии

В магазинах сети «Светофор» Калининградской области сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения при продаже продукции животного происхождения, в том числе обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщило ведомство.
«Управлением Россельхознадзора по Калининградской области по согласованию с органами прокуратуры проведена проверка 31 магазина сети „Светофор“ (ООО „Торгсервис 39“), осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области. В результате выявлено 70 нарушений при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения», — написал Россельхознадзор на своем сайте.
Там добавили, что среди основных нарушений — продажа продукции без необходимых ветеринарных документов, с истекшим сроком годности и с нарушением температурного режима хранения. Специалисты Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследовали 15 образцов продукции животного происхождения, в восьми из которых обнаружены несоответствия техническим регламентам.
В частности, сальмонелла была найдена в куриных наггетсах ООО «Котлетарь», фарше из птицы ООО «ВИВАС» и курином шашлыке на кости ООО «Пионерский комбинат мясопродуктов». Листерии выявлены в спинке цыпленка-бройлера ООО «Торгово-птицеводческая компания „Балтптицепром“», замороженных свиных ребрышках для гриля ООО «Вивас» и потрошеном кижуче ОАО «Колхоз Октябрь». Вся опасная продукция изъята из продажи до решения о ее утилизации или уничтожении. Юридическое и должностное лицо компании привлечены к административной ответственности.
Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что кишечная палочка чаще всего встречается в непастеризованном молоке, а также в колбасных и сырных нарезках. Чтобы избежать заражения, он рекомендует подвергать такие продукты термической или иной обработке, передает RT.
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