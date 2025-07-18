В Кремле раскрыли, зачем Эрдоган позвонил Путину

Эрдоган предложил Путину провести переговоры в Стамбуле
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Эрдоган предложил содействие в переговорах России и Украины
Эрдоган предложил содействие в переговорах России и Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность Анкары принять третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила администрация российского лидера. 

«...Путин <...> поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», — говорится на сайте Кремля. Там добавили, что Президент России подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

В ходе телефонного разговора также обсуждались отношения между Россией и Турцией, актуальные региональные и международные вопросы, включая ситуацию в Сирии. Обе стороны подчеркнули важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности Анкары организовать встречу по урегулированию ситуации на Украине с участием лидеров России, Украины и США. Он подчеркивал роль Турции как посредника и стремление создать условия для прямого диалога между сторонами.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность Анкары принять третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила администрация российского лидера.  «...Путин <...> поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», — говорится на сайте Кремля. Там добавили, что Президент России подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В ходе телефонного разговора также обсуждались отношения между Россией и Турцией, актуальные региональные и международные вопросы, включая ситуацию в Сирии. Обе стороны подчеркнули важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Ранее Эрдоган заявлял о готовности Анкары организовать встречу по урегулированию ситуации на Украине с участием лидеров России, Украины и США. Он подчеркивал роль Турции как посредника и стремление создать условия для прямого диалога между сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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