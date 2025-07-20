Что заставило Трампа критиковать Россию

Президент США Дональд Трамп начал позволять себе выпады в адрес России, потому что его излюбленный метод — «кнут и пряник», а еще на носу очередные выборы, поэтому ему приходится ориентироваться на мнение большинства, которое недолюбливает Москву. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Американский президент действует в своей манере, которая позволяла ему добиваться успехов в бизнесе: сочетает кнут и пряник. Он давил на Киев, а сейчас, похоже, готов попытаться воздействовать на Москву. Но мы видим, что в политике его тактика не всегда срабатывает», — заявил Козюлин.
Собеседник URA.RU обратил внимание, что Трамп находится под давлением даже консерваторов, многие из которых не поддерживают «его либеральную политику по отношению к России». Президенту США приходится это учитывать. В 2026 году в США пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, поэтому Трамп не может проводить внешнюю политику без опоры на внутреннюю повестку, отметил эксперт.
Трамп 14 июля выступил с «важным заявлением» по России и Украине. Американский лидер поставил Москве ультиматум, потребовав в течение 50 дней заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители.
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