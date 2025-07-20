Что заставило Трампа критиковать Россию

Козюлин: Трамп начал критиковать Россию из-за давления внутри США
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Президент США Дональд Трамп начал критиковать Россию из-за приближающихся выборов
Президент США Дональд Трамп начал критиковать Россию из-за приближающихся выборов Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп начал позволять себе выпады в адрес России, потому что его излюбленный метод — «кнут и пряник», а еще на носу очередные выборы, поэтому ему приходится ориентироваться на мнение большинства, которое недолюбливает Москву. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Американский президент действует в своей манере, которая позволяла ему добиваться успехов в бизнесе: сочетает кнут и пряник. Он давил на Киев, а сейчас, похоже, готов попытаться воздействовать на Москву. Но мы видим, что в политике его тактика не всегда срабатывает», — заявил Козюлин.

Собеседник URA.RU обратил внимание, что Трамп находится под давлением даже консерваторов, многие из которых не поддерживают «его либеральную политику по отношению к России». Президенту США приходится это учитывать. В 2026 году в США пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, поэтому Трамп не может проводить внешнюю политику без опоры на внутреннюю повестку, отметил эксперт.

Трамп 14 июля выступил с «важным заявлением» по России и Украине. Американский лидер поставил Москве ультиматум, потребовав в течение 50 дней заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители.

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Президент США Дональд Трамп начал позволять себе выпады в адрес России, потому что его излюбленный метод — «кнут и пряник», а еще на носу очередные выборы, поэтому ему приходится ориентироваться на мнение большинства, которое недолюбливает Москву. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Американский президент действует в своей манере, которая позволяла ему добиваться успехов в бизнесе: сочетает кнут и пряник. Он давил на Киев, а сейчас, похоже, готов попытаться воздействовать на Москву. Но мы видим, что в политике его тактика не всегда срабатывает», — заявил Козюлин. Собеседник URA.RU обратил внимание, что Трамп находится под давлением даже консерваторов, многие из которых не поддерживают «его либеральную политику по отношению к России». Президенту США приходится это учитывать. В 2026 году в США пройдут выборы в Сенат и Палату представителей, поэтому Трамп не может проводить внешнюю политику без опоры на внутреннюю повестку, отметил эксперт. Трамп 14 июля выступил с «важным заявлением» по России и Украине. Американский лидер поставил Москве ультиматум, потребовав в течение 50 дней заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоносители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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