Новые поставки американского оружия Украине не смогут остановить продвижение российской армии в зоне СВО. Глава РАН Геннадий Красников доложил 15 июля президенту Владимиру Путину, что специалисты академии получили уникальные результаты в разработках по гиперзвуку. Как объяснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, российские гиперзвуковые ракеты уже поражали американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, сейчас Москва создает новые образцы, которые помогут в будущих конфликтах.
В начале встречи Красников сообщил, что 2024 год стал особенным для РАН — ей исполнилось 300 лет. Праздник получился международного масштаба, с участием руководителей академий стран БРИКС.
В качестве одной из основных задач академии Красников назвал экспертную деятельность, в которой число экспертиз по сравнению с 2022 годом выросло больше, чем в два раза — до 87 тысяч. Их проводят для институтов, университетов, различных ведомств, РАН также делает экспертизу высокотехнологичных проектов, программ научно-технологического развития регионов. «Значимые проекты — это и высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург, это и трагедия в Керченском проливе, которая связана с мазутом», — привел примеры Красников.
РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования, они должны появиться в школах 1 сентября 2027 года.