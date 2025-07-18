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22:22
Запасайтесь пледами и горячими напитками: пермяков ожидает самая холодная ночь месяца
22:18
Эксперт предрек проблемы в работе сразу двух мессенджеров
22:17
Шокирующая статистика вскрыла нежелание россиян работать в больницах РФ
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
22:15
«Меня из-за него вызывали в ОБЭП»: депутат из ХМАО раскрыл подробности о тезке-иноагенте
22:11
90% урожая под угрозой: полная инструкция по борьбе с плодожоркой
22:06
Зачем власти ЕС наложили санкции на «Северные потоки»
Россия охвачена массовыми сбоями интернета: как они затронули регионы 18 июля
22:00
Вышла замуж за дворника, сбежала от миллионера и увела Кузьмина у Пугачевой: все о романах Веры Сотниковой
21:58
Клиенты российской бургерной не могут заказать еду из-за сбоев
1
21:57
Россия и ФРГ прекратили военно-техническое сотрудничество
Путин и Эрдоган объединились против агрессии Израиля в Сирии
21:47
Белорусским военным дадут больше машин и дронов
1
21:44
В ДНР сделали заявление о катастрофической нехватке воды
21:39
Дачникам запретят заниматься бизнесом на своих участках
Как «гуглить» и не попасться на новый штраф за поиск экстремистских материалов
21:39
В Госдуме попросили возбудить дело против установивших памятник жене хана Кучума в Тюменской области
21:33
Девятый за день дрон ВСУ сбили над российской столицей
21:27
ТАСС: Сырский готовит новую провокацию, которая грозит ВСУ самоубийством
Свердловские слухи: «старая гвардия» идет на выборы
21:22
Тысячи жителей Крыма остались без света из-за жары
21:20
Сколько готовы платить тюменцам владельцы торговых предприятий
21:15
Незаконные премии мэра, перестановки в ЕР, и новая парковка: главное в Кургане за 18 июля
Какие проблемы ждут страны ЕС из-за 18-го пакета санкций против России
21:15
В Тюменской области пытаются узаконить установку памятника жене Хана Кучума
21:07
Телеведущая Высоцкая сколотила миллиардное состояние на лекарствах
21:04
Около 30 украинских дронов сбили за четыре часа над Россией
Что происходит в аэропорту Геленджика, которые заработал впервые с 2022 года. Фоторепортаж
21:01
Губернатор Текслер поздравил Магнитогорск с Днем Металлурга. Видео
21:00
The Times: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае
21:00
Рокировка адвокатов Воронова и новый ТЦ в Салехарде: главные события на Ямале за 18 июля
1
Путин показал, как изменится жизнь регионов с появлением М-12
20:58
«Я не боюсь сглаза»: Симоньян рассказала, в каком состоянии ее звездный муж Кеосаян
20:50
«Одним судом не обойтись»: Гоген Солнцев готовится к войне с бывшей женой
20:48
Лисички и белые: где и какие грибы собирать в Пермском крае
«А как маме теперь писать»: как россияне отреагировали на анонс скорой блокировки WhatsApp*
20:45
Что произойдет с ценами на новые ЖК на северо-западе Челябинска
20:42
В Кремле раскрыли, зачем Эрдоган позвонил Путину
20:41
Парламентскую партию могут снять с выборов из-за веников для бани
Слухи ЯНАО: газовики уходят к конкурентам
20:30
На Пермском тракте перекроют участок, заблокировав въезд в город. Карта
20:29
Страна UA: у Украины нет ресурсов, чтобы следовать советам Трампа
20:26
В продукции калининградского «Светофора» нашли опасные бактерии
1
Тюменские слухи: дружинники устроят мордобой
20:22
Тюменские эсеры объединились с коммунистами, чтобы обсудить изменения в законе о КРТ
20:20
В ХМАО закатят тропическую вечеринку на крыше и устроят индийский девичник
20:19
Тюменские коммунисты утратят большую часть мандатов осенью 2025 года. Инсайд
Слухи ХМАО: Кухарук задумал реформу
20:16
Стало известно, какую зарплату работодатели предлагают пермякам
20:14
Владелец проблемного недостроя в Салехарде взялся за строительство нового торгового центра. Фото
20:13
Рэпера Face* объявили в розыск
Курганские слухи: мэр окружил себя офицерами
20:07
Путин обсудил с Эрдоганом возможность нового раунда переговоров с Украиной
20:07
«Возможно, это PR-атака на семью»: Telegram-канал Собчак записал депутата из Нижневартовска в иноагенты. Скрин
20:06
РФПИ призвал ЕС к диалогу после принятия новых санкций
Пермские слухи: от мэра сбегают водители
20:03
ВСУ атаковали Рыльск, повреждено несколько зданий
19:57
Доллар снова растет: Центробанк поднял курс до 78,31 рубля
19:57
В Екатеринбурге показали фильм о военкоре Журавлеве
«Врата в ад»: в Исландии началось извержение вулкана. Фоторепортаж
19:54
«Флагманский проект»: решена судьба участка с заброшенным элеватором в центре Челябинска. Фото
19:52
Губернатор Текслер проверил новые дороги в Магнитогорске
19:52
В России запустили бесплатный сервис проверки пробега автомобилей
ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов и нанесли пять ударов по объектам ВСУ: карта СВО на 18 июля
19:51
В «Ростикс» назвали причину, почему закрылся их филиал в тюменском ЦУМе
19:51
Кандидата в свердловские губернаторы вместе с пенсионерами научили играть в гольф. Фото
19:50
Мэрия Кургана пообещала разобраться с вандалами на остановках и пропавшими рейсами автобусов
Самые жесткие санкции: в чем ЕС ограничил Россию в новом пакете санкций, реакция мира и Москвы
19:45
Деньги на карманные расходы: сколько подростки ХМАО могут заработать на каникулах
19:41
Собянин: ПВО сбили три дрона над Москвой
19:41
«72 млн на артистов — расточительство»: депутат Останина заинтересовалась концертом на Сахалине
Угрозы НАТО по уничтожению Калининграда и будущее WhatsApp* в России: главные заявления Пескова 18 июля
19:39
Губернатор Владимирской области вспомнил о князе, который сжег Киев в XII веке
19:31
Шок-цена: в Тюмени обнаружились яйца по 40 рублей за десяток. Фото
2
19:30
В центре Перми в выходной изменится движение автобусов. Схема
19:30
Суд закрыл магазин «Светофор» в ХМАО из-за антисанитарии
19:26
Мурманский суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам колонии за госизмену
19:25
Зеленский дал первую команду новому министру обороны Украины
19:20
В реестр иноагентов внесен портал Activatica
19:18
Глава Пуровского района рассказал, где в Тарко-Сале проведут газ
19:14
Не опять, а снова: в Тюмени мужчины украли 31 пачку сливочного масла
19:14
Челябинского наркодилера приговорили к 17 годам колонии
19:13
Шахматиста Карякина заочно приговорили на Украине к девяти годам тюрьмы
19:08
Россиянка с детьми сбежала в индийскую пещеру
19:07
Пятый за день беспилотник сбили над Москвой
19:06
От сироты до суперзвезды: стилисту Сергею Звереву — 62
19:01
Ювелиры приоткрыли завесу своих производств в Свердловской области. Фото
18:58
ФСБ поймала двух жителей Казани за хищение 19,5 млн рублей
18:50
Мигрантам из двух стран разрешат не сдавать экзамен по русскому языку
18:48
В Тобольске на продажу выставлен старинный особняк
18:45
В ХМАО назвали квартиры, которые проще всего сдать в аренду
18:44
В США предположили, что будет делать Россия после ультиматума Трампа
18:42
Садоводам подсказали, что обязательно нужно сделать с клубникой в июле
18:32
В Нижневартовске пройдет забег в ползунках для малышей до года
18:30
«Без проблем»: сколько стоит похоронить на незаконном кладбище под Курганом
18:29
Банкетный зал, в котором отравились пермяки на выпускном, не открылся досрочно
18:28
Мерц дерзко раскритиковал фон дер Ляйен из-за Украины
18:26
Путину предложили посмотреть на икону
18:25
В Кургане откроют новую парковку для сотрудников крупнейшего завода. Фото
5
18:22
В ХМАО женщина с подростком до смерти забили знакомую
18:20
Вздутие и тошнота: врач рассказала, что нельзя есть в жару
1
18:18
Курганская заводчанка Юлия стала победительницей конкурса красоты. Фото
18:16
В аэропорту Геленджика приземлился первый рейс
1
18:13
Попавший за решетку Гоген Солнцев сделал заявление
18:13
Против нескольких российских журналистов возбудили уголовные дела
18:12
Два ямальских бренда вошли в сотню лучших растущих брендов России
18:11
Гражданские жены погибших бойцов смогут рассчитывать на льготы
18:10
Стало известно, сколько сейчас стоит килограмм арбуза в России
1
18:09
В ХМАО назвали самые дефицитные вакансии
18:07
Челябинский шоумен Ярушин застал прибытие первого рейса в Геленджике. Видео
18:07
Команда по Dota 2 с капитаном из Златоуста вышла в финал соревнований с призом в 3 млн долларов
18:06
Несмотря на проигранные суды, в аэропорт Кургана не пускают встречающих внутрь. Фото
18:02
Корпус Пермской клинической больницы отремонтируют за 137,5 млн рублей
18:01
Можно ли получить штраф за передачу сим-карты членам семьи
17:58
Бензин в России начал дорожать
2
17:56
Из-за сильной засухи на Кубани ввели режим ЧС
2
17:56
В мэрии Салехарда пояснили, когда закроется на капитальный ремонт самая престижная гимназия города
17:54
Курганцы смогут заработать на пьяных водителях
1
17:52
Подешевели огурцы, но подорожал картофель: как за полгода изменились цены на продукты в Тюмени
17:49
Кошки с передовой нашли дом у Куклачева
17:45
Сильнейшие пляжные волейболисты России приедут на Ямал
17:45
Замсекретаря курганской ЕР Вяткин уходит в отставку
2
17:42
В Курганской области выбрали лучшего сварщика. Фото
6
17:42
Пермского аптекаря будут судить в Москве за уклонение от уплаты налогов
17:37
Брал процент за обнал: за что судили экс-главу пермского ГУФССП Кожевникова
17:35
Система ПВО сбила дрон, летевший на Москву
17:34
Посол из Израиля допустила возобновление конфликта с Ираном
17:32
Стало известно, как выглядит обновленный стадион в центре Перми
17:30
В лесу под Ноябрьском пропали трое детей
17:30
В аэропорту ХМАО уничтожили 200 килограммов нелегального мяса, рыбы, меда и молока. Фото
1
17:29
«Виноват интернет»: член правления Тюменского родкома прокомментировал агрессию девочки по отношению к голубю
17:29
«Ничего не докажут!»: отец экс-депутата Дегтярска опроверг его связь с мэром
1
17:27
Экс-руководитель пермских приставов не смог обжаловать приговор
17:26
Машина с пассажирами утонула в Нижегородской области, выжил только один
17:26
«Арктик СПГ 2» оценило ущерб краснокнижным видам рыбы, обитающей в Обской губе
1
17:24
WP: Трамп призывал Зеленского начать наступление против РФ
17:22
Депутаты предложили наказывать родителей за фото с выпивкой
17:22
В Березниках построят крупное кладбище
17:14
Минобороны: ПВО РФ сбили 14 украинских беспилотников
17:14
В Первоуральске арестовали экс-депутата, которого обвинили в даче взятки чиновнику
17:10
Медведев пообещал новые проблемы Украине и Евросоюзу после пакета санкций
17:08
Челябинцы примут участие в забеге с Огнем Победы
17:07
Закрыт поставщик, накормивший будущих прокуроров зараженной едой в Екатеринбурге
17:05
Жители Нижневартовска жалуются на душераздирающий вой собак по ночам. Видео
17:03
Курганскому мукомольному заводу грозит банкротство за долги по налогам
2
17:01
Правительство Тюменской области окажет материальную помощь семьям участников СВО
17:01
Shaman анонсировал премьеру клипа для «Интервидения»
17:00
На лечебном озере в Курганской области пройдет фестиваль с пенным и грязевым шоу. Афиша
3
16:58
Российский военкор объяснил, почему Зеленский захотел поговорить с Россией
16:58
Паслер назначил нового мэра в своем родном Североуральске
1
16:56
В Кургане включат горячую воду в 144 домах. Список
1
16:56
Лукашенко пригрозил отрывать уши и головы за проблемы при сборе урожая
16:53
Матросы затонувшего пермского танкера требуют выплатить им зарплату
16:52
Раскрыты подробности дела экс-депутата, задержанного спецназом в Дегтярске
16:47
Как перекроют в Тюмени дороги на День города. Карта
16:47
В Кургане годовалому ребенку отрезали шестой палец. Фото
4
16:46
Волочкова емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом»
16:33
Сильный ветер прогнозируется в Кургане и Шадринске на выходных
1
16:31
Жильцы тюменского ЖК жалуются на толпы людей, которые идут туда за просрочкой «Магнита». Фото
1
16:31
Бессменный депутат и сенатор: чем известен Андрей Климов, которому прочат уход из СФ
16:30
Роспотребнадзор нашел нарушения у курганского производителя обедов в салатном цехе
16:28
Чехии запретили импортировать российскую нефть
16:28
В одном российском городе хотят избавиться от самокатов
16:27
В Екатеринбург доставили уникальные и самые хрупкие экспонаты в мире. Фото
16:24
Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции
16:20
ЕС одобрил новый пакет санкций против РФ
16:19
Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, напавшего с ножом на свердловчанку. Фото
1
16:19
Экс-лидеру нацдиаспоры в ЯНАО грозит реальный срок
16:18
Осужденный куратор нового пермского зоопарка Габов заслужил перевод на поселение
16:14
Бойцы СВО рассказали об условиях реабилитации в ЯНАО
16:13
Посадить рассаду и не получить штраф: тест на знание правил для садоводов
16:13
В микрорайоне Мыс в Тюмени проверят теплосети с помощью красителя
2
16:10
Смеялись в суде: свердловский юрист требует упечь за решетку подростков, избивших сироту из-за волос
1
16:08
«Надо разместить в «Красно-Белом»»: в мэрии Екатеринбурга жарко поспорили из-за киосков Роспечати
16:07
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен на Херсонском направлении
16:06
В Челябинской области в выходные температура упадет с 31 до двух градусов
16:06
Аналитики рассказали, что будет с ключевой ставкой в ближайшее время
16:03
Чем подкармливать перец в июле: главные советы для садоводов
16:01
Челябинские депутаты предложили обращать в доход государства все полученные наркодоходы
16:00
Над Москвой сбили два украинских дрона
16:00
Новый вуз ХМАО выпустил первый поток студентов-нефтяников
15:59
Бурлящий вахтовый мир: рейтинг бюджетных столовых на Ямале для приезжих рабочих
15:59
В Курганской области резко выросло число краж в супермаркетах, которые совершают 30-летние мужчины
15:53
Тюменские власти не смогли продать завод по производству водки
15:51
Челябинский депутат Четвернин получил должность в Совете Федерации
15:50
Россиянам рассказали, как закрыть круглосуточный магазин в своем доме
2
15:46
В Курганской области в ДТП погибла 8-месячная девочка. Видео
1
15:45
Пермякам рассказали о погоде до конца июля
15:45
WhatsApp — брешь в безопасности: в ГД впервые открыто заговорили о блокировке иностранного мессенджера в РФ
7
15:45
URA.RU выяснило причины ликвидации завода по производству арматуры в Кургане. Эксклюзив
1
15:44
В соцсетях распространяют фейк о введении в РФ налога на пиццу и суши
15:43
«Дебил.Изучение случая»: книгу, посвященную Дуде, изымают из польских магазинов
15:40
Челябинский волонтер Чилимская стала официальным кандидатом в заксобрание
15:38
От успешной телеведущей до тюрьмы и статуса иноагента: жизнь и предательство РФ Фариды Курбангалеевой*
15:37
В ХМАО суд отправил на обязательные работы жительницу за лжедонос на мужа
15:35
Врач рассказала правила безопасного купания
15:34
В Тюмени продавали котлеты курганского производителя с опасным содержанием
15:33
Почему в Тюмени не ездят автобусы после 23:00. Эксклюзив
15:33
В Тюмени два мигранта забили палкой и расчленили родственника из-за старой обиды
15:32
Грибной блогер из Сургута раскрыла секретное место с поляной лисичек. Фото
15:28
Аквагонщик разбился насмерть о катер в Башкирии. Видео
1
15:27
Челябинка, заказавшая убийство дочери, не смогла выйти из СИЗО
15:26
«Помимо секса есть и другое»: Волочкова объяснила, что ее связывает с молодым танцором
2
15:25
Reuters: Калифорния решила судиться с Трампом
15:24
День памяти Сергия Радонежского 18 июля: что можно, что нельзя, какие традиции
2
15:22
Украинский дрон сбили над Москвой
15:22
В Челябинске озвучили даты главного гастрофестиваля региона
15:21
Житель Курской области побил главу населенного пункта
15:20
Сотрудникам структур мэрии Кургана повысили премии, но ужесточили наказание за нарушения
3
15:18
В Екатеринбурге к жильцам дома, возле которого затеяли опасную стройку, выехал вице-мэр. Фото
15:17
Бастрыкин потребовал доклад о нападении бродячих собак на ребенка в Пермском крае
15:14
Дерматолог рассказал, почему в отпуске лучше не красить ногти
15:14
Ребенок из ХМАО попал в реанимацию, проглотив батарейку. Видео
15:12
В Северном районе Кургана временно отключат горячую воду. Список
15:11
ВСУ тяжело ранили белгородского военного
15:10
Аномальные паводки затопили самый холодный район России: что происходит в Якутии. Фоторепортаж
15:05
Житель Курганской области заживо сжег сожительницу в вагончике и убил мужчину. Фото, видео
2
15:01
В Тюмени школьница отрезала голову голубю и измывалась над его трупом. Видео
1
15:00
В курганской ЕР создают студию, где будут обучать молодежь создавать пропаганду. Фото
14:58
WhatsApp* «вне закона»: российский мессенджер MAX начинает вытеснять иностранных конкурентов
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14:54
В Кремле раскрыли перспективы WhatsApp в России
4
14:53
В Кремле отказались считать заявления Трампа концом переговоров
14:51
Чем известен предприниматель Орлов из Курганской области, который получил премию Путина. Фото
2
14:50
Суд определился с обвинением по делу миллиардера Мацоцкого
14:48
В ЯНАО умер почетный гражданин и заслуженный врач
1
14:48
Песков - URA.RU: угрозы американского генерала Калининграду будут учтены в диалоге с США
14:47
Минсельхоз ответил на слухи об уничтожении кур-несушек в России
2
14:45
Кремль тепло воспринял слова Зеленского об активизации переговоров
14:45
Песков объяснил слова Захаровой о готовности РФ наносить удары по объектам Запада
14:45
Песков прокомментировал угрозы НАТО «стереть» Калининград
14:45
Песков рассказал, как в Кремле отмечают юбилей Мединского
1
14:45
В Кремле отреагировали на новый пакет санкций против России
14:44
Суд ХМАО отправил под арест банду, которая зарабатывала деньги на фиктивных браках с участниками СВО
14:44
Власти Тюмени рискуют сорвать план по набору участников на форум «Утро»
14:42
Дроны ВСУ заметили над четырьмя регионами России
14:41
Старый Чусовской мост в Перми подрастет на полметра
14:39
«Денег на новые кроссовки нет»: тюменский миллионер пожаловался на бедность девелоперов
14:38
В России заявили об угрозе нацбезопасности из-за WhatsApp*
1
14:36
В ХМАО придут заморозки до -2 градусов
14:32
Стало известно, в чем обвиняют задержанного «решалу» из Дегтярска
14:30
Наступление продолжается: ВС РФ освободили 10 населенных пунктов
14:29
ЕС вводит полный запрет на операции с РФПИ
1
14:22
Суд вынес приговор телеведущей Курбангалеевой*
14:20
Пермяк отправился на принудительные работы за призывы к экстремизму
14:20
В ВСУ оскорбились после слов Зеленского о демобилизации
14:20
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по украинским объектам
14:17
На Ямале медведь вышел на трассу и преследовал автомобиль
14:17
Какие болезни могут передаться от речной рыбы и как их предотвратить
14:15
Сургутский ресторатор открывает новое заведение дагестанской кухни
14:15
ЕВРАЗ инвестирует более миллиарда рублей в подготовку инженеров
1
14:13
Суд взыскал с ЧМК 869 млн рублей в пользу компании «НОВАТЭК-Челябинск»
14:12
Аэропорт в Калуге приостановил работу
14:12
Тагильский душегуб затягивает суд по своему делу
14:10
Свердловчанка взыскала с завода более 800 тысяч за травму колена
14:10
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
14:08
В Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp* в России
7
14:06
IT-миллиардер Мацоцкий попался на крупной взятке
1
14:05
Курганцы послушают классику Высоцкого на концерте памяти
1
14:05
Полузатопленное судно предложили превратить в арт-объект на Ямале. Фото
14:04
Жителей ХМАО предупредили о ядовитых дынях
14:03
СК направил в суд дело экс-депутата Пономарева* по беспорядкам в Махачкале
14:01
В ХМАО откроется новая школа с бассейном и тренажерным залом в День знаний. Фото
13:54
Вынесли приговоры 135 участникам погромов в аэропорту Махачкалы
13:51
Арестован крупный IT-миллиардер Сергей Мацоцкий
4
13:46
В Геленджик вылетел первый рейс после трех лет перерыва
13:40
Москвичи столкнулись с перебоями связи у крупнейших операторов
13:39
План «Ковер» ввели в аэропорту Калуга
13:37
В Тюмени изменится режим работы платных парковок
13:37
Челябинские бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно посетить выставки. Афиша
13:37
Курбангалееву* заочно приговорили к восьми годам колонии
13:34
Десятки стобалльников со всей России подали заявления в Пермский политех
13:32
Врач назвал неожиданные болезни от кондиционера
13:31
Депутат Рева: визит Путина в Магнитогорск говорит о роли Челябинской области
13:30
Коммунальный монополист из Тюменской области признан банкротом
13:29
ЕС принял новый пакет санкций против России благодаря согласию Словакии
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