В Каменске-Уральском (Свердловская область) кроссовер сбил женщину, переходящую дорогу на пешеходном переходе. Из-за этого на Байновском мосту образовалась пробка. ДТП произошло вечером 18 июля и попало на камеры видеонаблюдения.
«Женщина переходила дорогу по „зебре“, когда ее сбил кроссовер. На кадрах видно, как пострадавшую отбрасывает на асфальт», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».
Корреспондент URA.RU направил запрос в областную Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
Ранее в Каменске-Уральском произошла смертельная авария. На перекрестке Кадочникова и проспекта Победы столкнулись две машины, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.
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