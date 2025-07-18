Отбросило на асфальт: кроссовер на пешеходе сбил каменчанку. Видео

Затор на мосту образовался после ДТП в Каменске-Уральском
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На место аварии вызвали бригаду скорой помощи
На место аварии вызвали бригаду скорой помощи Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) кроссовер сбил женщину, переходящую дорогу на пешеходном переходе. Из-за этого на Байновском мосту образовалась пробка. ДТП произошло вечером 18 июля и попало на камеры видеонаблюдения. 

«Женщина переходила дорогу по „зебре“, когда ее сбил кроссовер. На кадрах видно, как пострадавшую отбрасывает на асфальт», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». 

Корреспондент URA.RU направил запрос в областную Госавтоинспекцию. Ответ ожидается. 

Ранее в Каменске-Уральском произошла смертельная авария. На перекрестке Кадочникова и проспекта Победы столкнулись две машины, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) кроссовер сбил женщину, переходящую дорогу на пешеходном переходе. Из-за этого на Байновском мосту образовалась пробка. ДТП произошло вечером 18 июля и попало на камеры видеонаблюдения.  «Женщина переходила дорогу по „зебре“, когда ее сбил кроссовер. На кадрах видно, как пострадавшую отбрасывает на асфальт», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».  Корреспондент URA.RU направил запрос в областную Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.  Ранее в Каменске-Уральском произошла смертельная авария. На перекрестке Кадочникова и проспекта Победы столкнулись две машины, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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