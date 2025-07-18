«Печки-лавочки» превратились в ад: в пансионате Уфы стариков избивали и морили голодом

В пансионате «Печки-лавочки» в Уфе зафиксированы случаи жестокого обращения с постояльцами. В интернете появилось видео, на котором видно, как один из пожилых жильцов оказался связанным и завернутым в простыни. Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на анонимный источник, подобные действия в учреждении происходят на регулярной основе. По его словам, пожилых людей подвергают избиениям и лишают пищи, особенно если они выражают недовольство условиями проживания. Кроме того, в здании отмечаются серьезные нарушения санитарных норм: помещения заражены клопами и тараканами.
По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в Уфе возбудили уголовное дело. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.
По информации ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены сведения о случаях насилия в отношении пожилых людей. В связи с этим следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Как сообщили в прокуратуре Башкортостана, на место происшествия направлены сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района и представители полиции для проверки изложенных фактов.
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