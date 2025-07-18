18 июля 2025

В ХМАО при пожарах погибло несколько десятков человек

В ХМАО с января 2025 года при пожарах погибло 27 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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При пожарах в жилых помещениях погибло 15 человек с начала года
При пожарах в жилых помещениях погибло 15 человек с начала года Фото:

В ХМАО за первое полугодие 2025 года произошло 940 пожаров, в результате которых погибли 27 человек, включая трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

«За шесть месяцев текущего года количество пожаров в регионе снизилось на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших людей увеличилось на 17,4%», — уточнили в telegram-канале ведомства. Материальный ущерб от пожаров составил 98 миллионов рублей — это на 40,9% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным МЧС, более половины всех возгораний (52%) приходится на жилой сектор. В жилых домах зарегистрировано 230 пожаров, в результате которых погибли 15 жителей и пострадали 18 человек. Еще 20,2% случаев пришлись на бани и сауны, 16,1% — на садовые дома.

Основными причинами пожаров остаются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (52,1%), неосторожное обращение с огнем (23,4%), нарушения при эксплуатации печей (14,9%) и поджоги (4,4%). Спасатели призывают жителей округа соблюдать пожарную безопасность и своевременно проводить профилактические мероприятия.

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В ХМАО за первое полугодие 2025 года произошло 940 пожаров, в результате которых погибли 27 человек, включая трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. «За шесть месяцев текущего года количество пожаров в регионе снизилось на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших людей увеличилось на 17,4%», — уточнили в telegram-канале ведомства. Материальный ущерб от пожаров составил 98 миллионов рублей — это на 40,9% меньше, чем годом ранее. Согласно данным МЧС, более половины всех возгораний (52%) приходится на жилой сектор. В жилых домах зарегистрировано 230 пожаров, в результате которых погибли 15 жителей и пострадали 18 человек. Еще 20,2% случаев пришлись на бани и сауны, 16,1% — на садовые дома. Основными причинами пожаров остаются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (52,1%), неосторожное обращение с огнем (23,4%), нарушения при эксплуатации печей (14,9%) и поджоги (4,4%). Спасатели призывают жителей округа соблюдать пожарную безопасность и своевременно проводить профилактические мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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